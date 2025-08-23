¡Úµð¿Í¡Û£²£±Ç¯¥É¥é£´º¸ÏÓ¡¦ÀÐÅÄÈ»ÅÔ¤¬¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é¼ÂÀïÉüµ¢¸åºÇÄ¹£²²óÌµ¼ºÅÀ¡Ö¤³¤³¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¡×
¢¡¥×¥í¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³£±¡½£µÎ©Âç¡Ê£²£²Æü¡¦£Çµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀÐÅÄÈ»ÅÔÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢£³·³¥×¥í¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¦Î©ÂçÀï¡Ê£Çµå¾ì¡Ë¤Ë£¸²ó¤«¤é£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡££²£´Ç¯£³·î¤Ëº¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¼ÂÀïÉüµ¢¸å£´ÀïÌÜ¤ÇºÇÄ¹¤Î£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¤Þ¤À¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯¤Ç¤Î´°Á´Éü³è¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö£²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤«¤é·ë¹½Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÏÓ¤¬¿¶¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ö¤ò¶õ¤±¤Æ¤â¤¦°ì²ó½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤êÌó£±¤«·î¡£¡Ö¡Ê£±£°·î¤Î¡Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ç£µ¡¢£¶¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È£²£±Ç¯¥É¥é£´º¸ÏÓ¤Ï¡¢ÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤¿¡£