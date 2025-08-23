猫は新しい環境に慣れるには時間がかかると思われがち。ですが、今回紹介する保護猫はわずか1週間で飼い主さんに心を開き、膝の上でリラックスする姿を見せてくれたとのこと。小さな体を丸め、撫でられながらくつろぐ様子は、見ている人を自然と笑顔にしてくれます。投稿はX（旧Twitter）にて、124.6万回以上表示。いいね数は9.1万件を超えたそうです。

【写真：保護猫を引き取って１週間…】

保護猫引き取って1週間でこれ

今回、Xに投稿したのは「ぴくと」さん。今回、飼い主さんは生後間もない保護猫をお家にお迎えされたそうです。

当時、子猫は保護されて新しい家に来てから、まだ1週間しか経っていなかったとのこと。それにもかかわらず、飼い主さんの膝に乗って体を預けるほどの信頼を見せていたのだとか。膝の上で落ち着いた表情を見せるその様子は、「ここは自分の居場所」と感じているみたいだったそうです。

警戒心が強い動物の猫が、ここまで早く懐くのはステキなこと。それだけ飼い主さんのことが安心できるという証拠かもしれません。

甘えん坊な子猫の姿にX民もほっこり

お迎えされてから、わずか1週間で飼い主さんに心を許した子猫。

その様子を見たXユーザーたちからは、「家がもっと賑やかになりそうですね！」「もう仲良しですね」「安心して任せられると思えたんだね。良かったね、いい人に巡り会えて」などの声が多く寄せられていました。

あっという間に飼い主さんに懐いた子猫ちゃん。これからも、飼い主さんとの距離がさらに縮まっていきそうです。

今後の猫暮らしの日々と子猫ちゃんの成長が楽しみですね。

写真・動画提供：Xアカウント「ぴくと」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。