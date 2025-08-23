【40・50代の脱マンネリヘア】即今っぽ♡「ボブウルフ」がほど良くこなれる！！

地味になりがちなボブや、伸ばしかけで中途半端に見えやすい長さも「ボブウルフ」なら一気におしゃれな印象に。特にウルフのエッジを和らげたボブレングスのネオウルフは、40・50代の大人女性にもぴったり。今回は「W - TOKYO」代表@motoshi_wtokyo_wolfさんのInstagram投稿から、今注目の「ボブウルフ」スタイルをご紹介します。

小顔見えも扱いやすさも！ 360°美バランスのネオウルフ

「360°小顔に見えるひし形シルエットのネオウルフ」を提案する@motoshi_wtokyo_wolfさんによる、ボブレングスのネオウルフ。ウルフの個性は残しつつも、ボブの上品かつ可愛さを両立。まとまりの良さや再現性の高さにもこだわっていて、スタイリングの手間がかからないのも嬉しいポイントです。

外ハネ短めで軽やかに！ 毛束感が映えるグレージュボブウルフ

こちらは、裾を広めにとったボブウルフに、グレージュカラーと毛束感を効かせたスタイル。外ハネはやや短めで、軽やかな印象に仕上がっています。適度なレイヤーと、ランダムな束感が毛先にニュアンスを生み、夏らしい抜け感もたっぷり。カラーは暗すぎず、でも派手すぎないグレージュで、肌なじみよく自然な透明感も演出されています。

アッシュグレーで大人かわいく◎ サイドのハネ感もポイント

アッシュグレーの色味で仕上げたボブウルフ。全体にゆるく入ったレイヤーが立体感を生み、ボブベースながらのっぺり見えない絶妙なバランスに。外ハネにしたサイドの毛先がさりげないアクセントになり、顔まわりにも動きをプラス。クールなカラーながらも、シルエットでほんのり甘さもプラスした、こなれ感漂うスタイルです。

軽やかベージュの涼し気ボブウルフ

ベージュカラーが軽やかな印象を引き立てる、レイヤー多めのボブウルフ。トップからのレイヤーが自然な立体感を生み出し、襟足はあえて面で外にハネるよう揃えているのが特徴です。グッとくびれさせたことで、首まわりがすっきりして見えるので、暑さの気になる季節にもぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里