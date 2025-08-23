倒れていたところを保護された子猫の動画がYouTubeに投稿されました。動画の再生回数は112万回を超え「これから先この子が無事育つことを祈ります」「優しい方に見つけてもらって良かったです」「力強く鳴いてうれしいです。良かったね」といったコメントが集まっています。

【動画：手足をバタバタさせて『苦しそうに鳴いている子猫』を発見→連れて帰った結果…】

苦しそうにしている子猫を発見

2024年5月末、投稿者さん夫婦は散歩中に子猫を発見したそうです。

子猫は草むらの中で手足をバタバタさせ、苦しそうに鳴いていたのだそう。今の子猫の状態を獣医さんに見てもらうことになるかもしれないととっさに動画を撮影したそうです。

見て見ぬふりはできない！

子猫の体は濡れていて、日が沈んだらもっと体温が下がってしまう状態です。投稿者さんは見て見ぬふりはできないと、保護したそうです。近くにいた母猫は静かに投稿者さん夫婦を見ていたのだそう。投稿者さんは「母猫が私たちに子猫を託してくれた」と感じたそうです。

動物病院が閉まっている時間だったため、保護した子猫を自宅に連れ帰りましたが、子猫の体は冷たく、けいれんもしていたのだそう。子猫の体を温めますが、体に力が入らない状態だったそうです。投稿者さんは動物病院が開くまで見守ったのだそう。

低血糖と栄養失調から回復

子猫を動物病院で診てもらうと、低血糖と栄養失調だったそうです。自宅に戻っても子猫は起き上がれない状態でしたが、鼻についたウェットフードをなめたとたんに食べ始め、あっという間に完食してくれたそうです。数時間後には立ち上がることもできたのだそう。子猫はミックちゃんという名前をつけてもらい、投稿者さん夫婦の家族になりました。弱々しかったミックちゃんの現在ですが、体重5kgを超え、元気に成長しているそうです。

動画には「空腹による低血糖であそこまでなるなんて。お腹も痛かったんでしょうね」「無事に育っているようで何より！成長が楽しみですね」「いっぱい食べて、ずっと幸せでありますように」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ミックという猫」では、ミックちゃんの成長の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ミックという猫」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。