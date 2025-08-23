巨人８―１ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２２日）――巨人は三回、岡本のソロで先制。

六回に甲斐の３点二塁打、七回にリチャードの３ランなどで突き放した。横川は今季初勝利。ＤｅＮＡは救援陣が踏ん張れず。

巨人ファンが待ちわびた美しい放物線が左中間席に飛び込んだ。４番の岡本が、左肘の負傷離脱から復帰後初アーチとなる９号ソロ。大歓声に祝福されて上がった東京ドームのお立ち台で「めちゃくちゃうれしい」とほおを緩ませた。

両チーム無得点の三回、ジャクソンの外角高めのスライダーを思い切りよく引っ張った。一軍復帰から６戦目、５月１日以来となる待望の一発となり、久々にダイヤモンドを回った感想は、「１周するのってめっちゃ長いなと思った」。ケガを乗り越えて放った通算２４２本目の本塁打の感慨はひとしおだったようだ。

鋭くバットを振り抜いた左腕の動きは故障前と遜色ないように映る。チームのコンディショニング担当者は「リハビリで周辺の筋肉を鍛えて、患部は以前より少し太くなったようだ」と驚きを持って明かす。

一塁守備で打者走者と交錯してから復帰まで約３か月。一軍の舞台に戻るまでの道のりは平たんではなかった。患部をギプスで固定し、右腕１本でバットを振ることから始めた。負荷をかけて重点的に鍛えることができたのはわずか１か月ほどで、「細くなった腕を元に戻すだけでも相当な努力だろう」と前出の担当者。黙々とリハビリに取り組む姿は、ファームでも若手の手本となっていた。

残りは３０試合あまり。チームは大型連勝できず、勝率５割前後を行ったり来たりで首位阪神との距離はなかなか縮まらないが、「残りは全部いいゲームをしてまだまだ諦めずに頑張りたい」と岡本。勝利につながる一打を積み重ねる覚悟を示した。（佐野司）

巨人・阿部監督「（岡本のソロで）先制点がなんとか取れたので、いいホームランになった。復帰していい形でやってくれている。いなかった分、もっと打ってくれたら、うれしい」