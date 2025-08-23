【ネコ漫画】愛猫に癒やされて仕事も頑張れる飼い主！日常をリアルに描く『こねこのドレイ』が話題【著者インタビュー】
【漫画を読む】愛猫たちを抱きしめる飼い主だが…!?
長谷川ろく(@hasegawa_roku)さんがSNSやブログで配信している『こねこのドレイ』というショート漫画。ジョナくんとサンちゃんという2匹の兄妹猫の日常をコミカルに描き、その愛らしい姿にファンになる読者が続出！今回は「家に宝あり」という作品をお届けするとともに、著者に本作に登場する猫たちなどについても話を聞いた。
著者に本作に登場するジョナくんとサンちゃんについて聞くと、「私は普通より少しだらしないタイプの人間ですが、ジョナとサンは我が家の至宝です。杉並区に降り立った神の使い、かわいさ故の尊さが臨界点を超えて折り返し始めました。自慢じゃなくて事実です」と話してくれた。
2匹がかわいくてたまらない長谷川さん。実際にジョナくんとサンちゃんに一日に何回くらい「かわいい」と伝えているか伺うと、「起きた時と寝る時は必ず言いますので、声に出すのは2回×2匹の4回ですが、心の中では1000回を超えるくらい言っています。あんまり言うとウザがられるので…」と語る。心の中でも言ってしまうほどかわいいようだ。
「2匹がいてくれてよかった」と思う瞬間について聞いてみると、「視界に入っている時は常に思っていますが…やはり帰宅時は出迎えてくれるのでうれしいですね！」と話してくれた。そして「あと私が怖がりのくせに超絶ホラー好きなんですけど、猫たちが居てくれないとすごい怖いので、その時は『ありがとう』と思いながら見てます…怖い動画を」と語る。そばに2匹がいてくれるだけで、怖さも和らぐようだ。
著者に2匹のかわいいと感じる行動や仕草、表情などがあるか尋ねると「猫たちはいつも120％かわいいのですが、先日猫たちがお風呂に入った時の水に濡れていていつもと違う感じがかわいかったです！ジョナもサンも少しだけ毛長の猫なので、体重よりも太って見えるのですが、濡れると痩せていてかわいそうでしたがかわいかったです。そのあと一生懸命毛繕いしていて、それももちろんかわいかったです」と楽しそうに話してくれた。
長谷川さんは愛猫との日常をコミカルに描いた作品が多く、どれも癒やされる。ネコ好きの方はこの機会にぜひ読んでほしい！
取材協力：長谷川ろく(@hasegawa_roku)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。