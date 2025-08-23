横山裕、相葉雅紀と“保護犬トリミング” 仲の良さが伝わる時間に
SUPER EIGHTの横山裕が、嵐の相葉雅紀がMCを務める、きょう23日放送の日本テレビ系バラエティー『嗚呼!! みんなの動物園2時間スペシャル』（後7：00〜後8：54）に出演。“相葉トリミング”に挑戦する。
【番組カット】息ぴったり！トリミングする相葉雅紀＆横山裕
相葉は、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場を失くして保護された犬や猫などを8年前からボランティアでトリミングしてきた。今回は『24時間テレビ』でチャリティーランナーを務める横山が登場する。
2人が洗う犬は、廃業したペットショップから保護されたミニチュア・シュナウザーの2匹。これまできちんと世話をされていなかったのか、長い口ひげと眉毛が特徴の愛らしい犬種なのに、2匹ともすぐにミニチュア・シュナウザーと判別できないほど全身毛玉だらけの状態。子どものころに捨て犬を拾い、家族の反対を押し切って育てたことのある横山は、早くこの2匹を身軽に、きれいにしてあげたいと全力で相葉のトリミングをサポートする。
トリミング中は、横山がボケると、相葉がすかさずツッコミを入れるなど、終始和気あいあいとした雰囲気を作り、2匹の緊張をときほぐす。相葉と横山の仲の良さが伝わる時間となる。
そのほか、筋肉芸人・青木マッチョの自宅に有村架純が訪問。青木の預かる保護猫「ムサシ」とふれあう。
【番組カット】息ぴったり！トリミングする相葉雅紀＆横山裕
相葉は、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場を失くして保護された犬や猫などを8年前からボランティアでトリミングしてきた。今回は『24時間テレビ』でチャリティーランナーを務める横山が登場する。
トリミング中は、横山がボケると、相葉がすかさずツッコミを入れるなど、終始和気あいあいとした雰囲気を作り、2匹の緊張をときほぐす。相葉と横山の仲の良さが伝わる時間となる。
そのほか、筋肉芸人・青木マッチョの自宅に有村架純が訪問。青木の預かる保護猫「ムサシ」とふれあう。