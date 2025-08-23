『放送局占拠』「輪入道」の正体判明へ “ありえない結末”と予告
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の第7話が、23日に放送される。それに先立って、同話の場面写真と見どころが公開された。
【場面写真】一体だれが…輪入道の横顔カット
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
武蔵（櫻井翔）は義理の弟・伊吹裕志（加藤清史郎）が武装集団「妖」のリーダー・般若になった理由を突き止めたが、占拠事件はまだ終わりではなかった。暴走を始めた伊吹は、仲間だった大和耕一（菊池風磨）を冷凍庫に監禁。90分以内に救い出さなければ、大和は死に至る。
武蔵は葛藤の末に、「大和を救い出す」と宣言。病院占拠事件で目的を達したはずの大和が、なぜ武装集団「妖」に手を貸したのか。それを明らかにするためにも、大和を死なせるわけにいかない。“のっぺらぼう”に殺人依頼をしていた屋代圭吾（高橋克典）警備部長を取り調べるため、指揮官の本庄杏（瀧内公美）は「これより指揮を武蔵主任に移す！大和耕一の監禁場所の特定を急いで！」と、全捜査員に告ぐ。
一方、テレビ局では、伊吹ら「妖」たちが“真の目的”のために動き始める。そんな中、伊吹と武蔵裕子（比嘉愛未）が姉弟であることを知った人質たちは、裕子にメスを突きつけ、「妖」に解放を迫る。
さらに、いまだ隠されている「妖」の「輪入道」の姿が明らかになる。そして、“ありえない結末”が待っている。
【場面写真】一体だれが…輪入道の横顔カット
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
武蔵は葛藤の末に、「大和を救い出す」と宣言。病院占拠事件で目的を達したはずの大和が、なぜ武装集団「妖」に手を貸したのか。それを明らかにするためにも、大和を死なせるわけにいかない。“のっぺらぼう”に殺人依頼をしていた屋代圭吾（高橋克典）警備部長を取り調べるため、指揮官の本庄杏（瀧内公美）は「これより指揮を武蔵主任に移す！大和耕一の監禁場所の特定を急いで！」と、全捜査員に告ぐ。
一方、テレビ局では、伊吹ら「妖」たちが“真の目的”のために動き始める。そんな中、伊吹と武蔵裕子（比嘉愛未）が姉弟であることを知った人質たちは、裕子にメスを突きつけ、「妖」に解放を迫る。
さらに、いまだ隠されている「妖」の「輪入道」の姿が明らかになる。そして、“ありえない結末”が待っている。