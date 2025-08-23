´üÂÔ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¡ª5°Ì¡¦ÃæÆü¤Ëµå³¦OB¤¬³å¡ª¡Ö²ø²æ¤µ¤»¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡©¤½¤ó¤Êº¬À¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×DeNAÆ£Ï²ÂÐºö¤Ë¤â²þ¤á¤Æ¶ì¸À
8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯ÃæÆü¤òÎ¨¤¤¤ë°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°5°Ì¤ÎÃæÆü¤Ï8·î22Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë±äÄ¹11²ó¤ÎËö¤Ë¡¢6-4¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£4°Ì¡¦¹Åç¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö0.5¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç3ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢°ìÅÙ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç´¤êÈ´¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢8·î¤Ï22Æü»þÅÀ¤Ç¡¢7¾¡11ÇÔ¤È¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µå³¦OB¤¬´üÂÔ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤È¤â¸À¤¨¤ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ÚÃæÆü¡ÛCSÁè¤¤¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡ª¡ØÀäÂÐÅª¤Ê¡»¡»¤ÎÉÔºß︎¡Ù¤³¤³¤Ë¤¤ÆµÞ¼ºÂ®¤Î¡ÉºÇÂç¤ÎÍ×°ø¡É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤À¡£Æ±»á¤Ï8·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤é¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¸ÝÉñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼óÇ¾¿Ø¤è¤ê¤â¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°ì¸À¤ÎÊý¤¬¸ú¤¯»þ¤â¤¢¤ë¡×¤È¹âÌÚ»á¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åÎÓÀ¿ÃÎ¡¢DeNA¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¤·¤¿ºÙÀîÀ®Ìé¡¢µð¿Í¤Èºå¿À¤ò·Ð¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿»³ËÜÂÙ´²¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤¬¡¢¡Ö½¦¤ï¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÉ¬»à¡£¤ä¤Ã¤ÑÀ¸¤¨È´¤¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¡Öº¬À¡×¤òµá¤á¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÀï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ê2°Ì¡Ëµð¿Í¤è¤ê¡Ê3°Ì¡ËDeNA¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢8·î17Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¿É¸ý¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢DeNA¤ÏÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å¤Î½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡£ÃæÆü¤ÏÅê¼ê¤Î¾¾ÍÕµ®Âç¤ò´Þ¤á¡¢ÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤Ëº¸ÂÇ¼Ô9¿Í¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÈ´¤±µå¤Ë¤è¤ë»àµå¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤¬¤é¡Ö²ø²æ¤µ¤»¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡©¤½¤ó¤Êº¬À¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ê±¦ÂÇ¼Ô¤¬¡ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤ãÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡Ö²ø²æ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤À¤±¤ÉÃæÆü¤Ï¡Ê¾å°Ì¤ò¡ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£5°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Àï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²¶¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¡Éé¤òÄ©¤Þ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¡×
¡¡·ë²ÌÅª¤ËÃæÆü¤ÏÆ£Ï²¤Ë5²ó1¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢±äÄ¹12²ó¤ÎËö¤Ë4-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÄËº¨¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤é¼óÇ¾¿Ø¤Î¿´¾ð¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÁª¼ê¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ¨¤²¤¿¤é¥À¥á¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£°¦¾ð¤È´üÂÔ¤æ¤¨¤Î¶ì¸À¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢ÃæÆü¤ÎÁª¼ê¤Ã¤Æ¡£º£¡¢¶µ¤¨¹þ¤ó¤À¤éËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡£ÁÇºà¤Ï¤¢¤ë¡£Æ¨¤²¤ë¤Ê¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
