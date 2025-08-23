Snow Man佐久間大介＆バナナマン日村、個室ペアシートを堪能→大はしゃぎ
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう23日に放送される。
【番組カット】前のめりで…VTRに釘づけの佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回はネットカフェ「快活CLUB」を深掘りする。
佐久間と日村は、「快活CLUB」にあまりなじみのない様子。とくに佐久間は筋金入りの漫画好きだが、自宅には読み切れないほどの漫画がぎっしりあるため、ネットカフェに行く必要性を感じたことがなかったという。
しかし、「快活CLUB」は縮小傾向にあるネットカフェ業界で、売り上げを伸ばし、2位と圧倒的な差をつけて業界トップシェアを誇っている。日村も「なんで？なんで？まじでなんで？」、佐久間も「正直ここまで気になると思ってなかったくらい気になってる」と興味を示す。
推しの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、「快活CLUB」に週5で通うという大食いタレントのアンジェラ佐藤たちが担当する。ドリンク飲み放題やソフトクリーム食べ放題ではなく、No.1になるために行った3つの大改革を深掘りする。
アンジェラ佐藤が「快活CLUB大森駅前店」を探索する中継映像などを交えながら「プライバシーも安全な鍵付き完全個室」「ドリンク飲み放題だけじゃない！持ち込み・途中退出もOK」「ネカフェの概念を覆す清潔な店舗作り」「SNSで話題沸騰の快活飯」という4つの推しポイントを解説していく。
さらに、今回は「快活CLUB」の個室ブースをスタジオに用意。2人は個室ペアシートに座り“快活飯”を堪能する。ファミリーレストラン並みの豊富なメニューや自由度の高い楽しみ方に2人は大満足。日村のはしゃぎっぷりも見どころとなる。
【番組カット】前のめりで…VTRに釘づけの佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回はネットカフェ「快活CLUB」を深掘りする。
しかし、「快活CLUB」は縮小傾向にあるネットカフェ業界で、売り上げを伸ばし、2位と圧倒的な差をつけて業界トップシェアを誇っている。日村も「なんで？なんで？まじでなんで？」、佐久間も「正直ここまで気になると思ってなかったくらい気になってる」と興味を示す。
推しの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、「快活CLUB」に週5で通うという大食いタレントのアンジェラ佐藤たちが担当する。ドリンク飲み放題やソフトクリーム食べ放題ではなく、No.1になるために行った3つの大改革を深掘りする。
アンジェラ佐藤が「快活CLUB大森駅前店」を探索する中継映像などを交えながら「プライバシーも安全な鍵付き完全個室」「ドリンク飲み放題だけじゃない！持ち込み・途中退出もOK」「ネカフェの概念を覆す清潔な店舗作り」「SNSで話題沸騰の快活飯」という4つの推しポイントを解説していく。
さらに、今回は「快活CLUB」の個室ブースをスタジオに用意。2人は個室ペアシートに座り“快活飯”を堪能する。ファミリーレストラン並みの豊富なメニューや自由度の高い楽しみ方に2人は大満足。日村のはしゃぎっぷりも見どころとなる。