º£·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï6.3¿Í¤Ç¡¢9½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î11Æü¤«¤é17Æü¤Ë¤«¤±¡¢Á´¹ñ¤ª¤è¤½3000¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï2Ëü2288¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï6.30¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤Î6.13¿Í¤«¤éÁý¤¨¡¢9½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢µÜºê¸©¤¬1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê14.74¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¼¯»ùÅç¸©¤¬12.63¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¶¯¤¤¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÊÑ°Û³ô¤Î´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¤¬Àè·î¸øÉ½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆâ¤Î´¶À÷¼Ô¤Î¤ª¤è¤½4³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£