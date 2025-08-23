¹Åç¥É¥é1º´¡¹ÌÚÂÙ¡¡70ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÂÔË¾½éÂÇÅÀ¡Ö¥×¥í1ÂÇÅÀÌÜ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç4¡½6ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î22Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¡¡¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬22Æü¡¢ÃæÆüÀï¤Î2²ó¤Ë¥×¥í½é¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤Ç½éÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£8²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Ç°ì»þÆ±ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¤Çº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÊ£¿ô°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Êì¹»¤Î¸©´ôÉì¾¦¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿³èÌö¤ËÉé¤±¤¸¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹11²ó¤ËÃæºê¤¬2¼ºÅÀ¤·ÀËÇÔ¡£5°Ì¡¦ÃæÆü¤Ë0¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡ÄÌ»»70ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤ËÂÔË¾¤Î¥×¥í½éÂÇÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£2²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÃæÆüÀèÈ¯¡¦Ìø¤Î³°³ÑÄã¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦Á°¤Ø¡£¥×¥í½é¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬ÀèÀ©ÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÎÝ¾å¤Ç±¦·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö1¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤ÆÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£¥×¥í1ÂÇÅÀÌÜ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤ÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡º£·î12Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢9»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´üÂÔ¤Î22ºÐ¤Ï»ý¤ÁÌ£¤ÎÀÑ¶ËÀ¤ò´Ó¤¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸©´ôÉì¾¦½Ð¿È¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Êì¹»¤ÎÌö¿Ê¤Ï¡Ö»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»þ´Ö¤¬µö¤¹»þ¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤ò¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¡£¸åÇÚ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÁªÈ´²¦¼Ô¤Î²£ÉÍ¤Ë±äÄ¹11²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È4¡£º´¡¹ÌÚ¤â¡È¸©´ô¾¦º²¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²£ÉÍ¹â½Ð¿È¤ÎÌø¤«¤é²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î8²ó¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¶¿å¤Î153¥¥í¤ò±¦Á°ÂÇ¡£17Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°ÊÍè¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎÊ£¿ô°ÂÂÇ¤Ç¡¢°ì»þÆ±ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½ÐÎÝ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¡Ê±¦Êý¸þ¤Ø¤Î¡ËÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÂÇ¼Ô¡ÊÍÍø¤Î¡Ë¥«¥¦¥ó¥È¤Î»þ¤Ë¤â¤Ã¤È¤¤¤¤ÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¾º³Ê¸å¤ÏÄ«»³¡¢¾®·¦Î¾ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î½õ¸À¤ò¤â¤È¤ËÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈùÄ´À°¡£¡Ö¡ÊÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¡ËÊÑ¤¨¤Æ¤«¤éÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£ÃæÆüÀï¤Î½Ð¾ì¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éµå¾ì¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤È¤ÎÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤Ç³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¤Î9²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥á¥Ò¥¢¤ÎÁ°¤Ë3µå»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤â4»þ´Ö24Ê¬¤Î·ãÆ®¤ÎËö¤ËÇÔÀï¡£»î¹ç¸å¤Ï²ù¤·¤µ¤¬Êç¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ÖºòÆü¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£Æü¤â¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆâÍÆ¤ò¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¡Ê¤³¤³¤«¤é¡ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯³èÌö¤ò´ü¤·¤¿¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë