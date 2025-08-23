ÃæÆü¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¡±äÄ¹11²ó·è¾¡ÂÇ!ºÙÀîÀ®Ìé¤ÏÎôÀªÊ¤¤¹12¹æ¡¡CSÄü¤á¤ó3°ÌDeNA¤È3¡¦5º¹
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü6¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯8·î22Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡È¿·â¥à¡¼¥É¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤ÏÍê¤ì¤ë¼çË¤¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¡¦ºÙÀî¤¬ÎôÀª¤òÊ¤¤¹°ì»þµÕÅ¾¤Î12¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢±äÄ¹11²ó¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Î·è¾¡ÂÇ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï0¡½3¤Î8²ó¡£¾åÎÓ¤Î±¦±Û¤¨Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤Ê¤ª¤â1»à°ìÎÝ¤ÇºÙÀî¤¬±þ¤¨¤¿¡£ÅçÆâ¤Î½éµå¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ØÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£3ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï2»°¿¶¡¢1Ê»»¦¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ë°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¼Ú¶â11¤Î5°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢3°Ì¡¦DeNA¤È¤Ï3¡¦5¥²¡¼¥àº¹¡£¡ÖºÙÀî¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¡È¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤¾¡É¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ëµß¤ï¤ì¤¿»î¹ç¡×¤È°æ¾å´ÆÆÄ¡£µÕÅ¾¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø¡¢°æ¾åÎµ¤¬¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£