◇パ・リーグ オリックス2―3楽天（2025年8月22日 楽天モバイル）

オリックス・太田の不屈の一打も、鬼門打破には結びつかなかった。前日21日の日本ハム戦で右手死球を受けて途中交代し、即札幌市内の病院へ急行。だが、この日も先発し、初回無死一、三塁で先制の中前適時打を放って、周囲の不安を払拭した。

「残り試合も少なくなってきている。あの一本で不安もなくなりましたし、思い切って明日からやれる」

死球の影響がないわけではないが、「やれる範囲ではあるし、本当にやらないといけない」と痛み止めも服用。岸田監督らのチェックも経て出場へとこぎつけた。チームは1点差の惜敗で、8月だけで楽天に22年以来の6連敗。4位のライバル球団に2ゲーム差に迫られた。敵地・仙台では球団ワーストタイの5連敗で、金曜日の連勝も8でストップ。「どんな形であろうと勝てるように」と、背番号31がこれ以上の連敗阻止を誓った。 （阪井 日向）

○…オリックスは6月13日から続いていた金曜日の連勝が8でストップ。楽天には8月5日の14回戦から6連敗。楽天戦の6連敗以上は、22年1〜6回戦の6連敗以来3年ぶり4度目。ワーストは17年5〜13回戦の1分けを挟む8連敗。また楽天モバイルでも5月4日から5連敗中。17年（1分け挟む）以来8年ぶり4度目のワーストで、5戦5敗は10年以来15年ぶり2度目。