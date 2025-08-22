自己中すぎて厄介！彼女を「束縛しまくる男」の特徴とは
男性の中には非常に独占欲が強く、女性のことを束縛しがちな人も。
そういう男性は自己中すぎる面もあって、女性としてはどう対応したら良いのかわからなくなってしまうこともあるでしょう。
そこで今回は、そんな彼女を「束縛しまくる男」に見られる特徴を紹介します。
頻繁に行動や居場所を確認してくる
頻繁に連絡してきては、あなたの行動や居場所を逐一確認してくるなら、束縛の強い男性の可能性が高いです。
中でも要注意なのが「誰と一緒なのか？」まで追求してくるタイプの男性で、写真や動画を送らせようとさえしてくるなら、早いうちに関係を解消することを検討した方が良いかも知れません。
細かくルールを設定しようとしてくる
束縛の強い男性の特徴して、細かくルールを設定しようとしてくることも挙げられます。
そういう男性は連絡すべきタイミングや連絡方法を細かく指定してきたり、こういう服装をしてはいけないと言ってきたりさえすることも。
大抵の場合、細かくルール決めしてくる男性は自分に自信がない傾向があるので、交際を続けていても卑屈な言動ばかりが目に付くでしょうし、窮屈な関係にしかならない可能性も高いです。
長く恋人関係を続けていくためには適当な距離感は必須なので、ぜひ今回紹介する特徴を持つ男性との交際は避けるようにしていきましょうね。
