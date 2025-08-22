態度・言葉・外見…。男性が隠しきれない「浮気の兆候」
「最近、彼の言葉や態度が前と違う…」と違和感を覚えても、直接問い詰めるのは勇気がいるもの。でも、浮気中の男性は意識せず“変化”を見せてしまうものなのです。そこで今回は、そんな男性が隠しきれない「浮気の兆候」を紹介します。
言葉遣いやLINEの文体が変化する
浮気相手の影響で口癖や話し方が変わるのはよくあること。「こんな言い回し、前はしなかったのに…」と感じたら要観察でしょう。特にLINEでは、使わなかった絵文字やスタンプが増えたり、急に文体がフランクまたは丁寧になったりするのは、別の人とのやり取りが影響している可能性があります。
外見や身だしなみにこだわりを見せるようになる
これまで外見や身だしなみに無頓着だった彼が、急にファッションや髪型、スキンケアに熱心になったら要注意。「誰かに見られる自分」を意識しているサインでしょう。特に、持ち物や服のセンスが急に変わった場合は、「この服、誰の好み？」と直感的に感じることもあるはずです。
生活リズムや行動パターンが変わる
生活リズムた行動パターンが不自然に変化するのも重要な兆候です。急に夜遅くや早朝にスマホを触るようになったり、あなたの知らない予定が増えたりする場合、その背景に別の女性が関わっている可能性があります。
今回紹介したような違和感を覚えたとき、感情的に問い詰めるのは逆効果。まずは変化の理由を冷静に観察し、必要なら証拠を集めてから話し合うようにしてくださいね。
