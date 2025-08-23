26年北中米W杯抽選会は日本時間12月6日未明に開催!! 共同発表会見ではトランプ大統領が波紋呼ぶ行動に…
国際サッカー連盟(FIFA)は22日、2026年北中米ワールドカップの組み合わせ抽選会を今年12月5日正午からアメリカ・ワシントンのジョン・F・ケネディ・センターで開催することが決まったと発表した。日本時間では6日午前2時スタート。同日午後に組まれているJ1リーグ最終節を間近に控えた未明に日本代表の組み合わせが決まる形となる。
北中米W杯は来年6月11日に開幕し、過去最多の48か国が参加。グループリーグでは各組4か国ずつが総当たり戦を行い、各組上位2か国ずつと、各組3位の成績上位8か国の計32か国が決勝トーナメント(ラウンド32)に進出する。決勝戦は7月19日に開催。全部で104試合が行われ、史上最大規模の大会となる。
FIFAによると、組み合わせ抽選会の詳しい概要や放送局、抽選の手続きは後日発表予定。もっともポット分けは抽選会前最後のFIFAランキングに基づいて行われることが通例となっており、11月の国際Aマッチウィーク後に発表されるFIFAランキングが参照されるとみられる。
北中米W杯には開催国のアメリカ、カナダ、メキシコに加え、すでに日本、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、エクアドル、イラン、ヨルダン、韓国、ニュージーランド、ウズベキスタンの計13か国が出場を決めている。組み合わせ抽選会の時点では42か国の出場が決まっている予定。残る6か国は来年3月に行われる大陸間プレーオフとヨーロッパプレーオフ勝者で決まる。これらの6か国は抽選会のポット4に入るとみられる。
なお、組み合わせ抽選会の日程は22日、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長がホワイトハウスを訪問し、アメリカのドナルド・トランプ大統領と共同発表した。トランプ大統領は発表会見で「2026年のW杯は史上最大で最も複合的なスポーツイベントになる。ケネディセンターで素晴らしいスタートを切ることになるだろう」とコメントした。
またトランプ大統領はインファンティーノ会長との会談の中で、FIFAから国際大会出場停止処分が下されているロシアのウラジーミル・プーチン大統領に言及。自身が今月、アラスカで首脳会談を行った際のツーショット写真を提示した上で、プーチン大統領がW杯決勝に「どうしても行きたがっている」と明かし、現地で大きな波紋を呼んでいる。
突然、プーチン大統領との写真を取り出したトランプ大統領