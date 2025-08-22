今っぽ大人可愛いは“質感”で決まる！好感度UP間違いなしの【最旬ミディアムヘア】３選
ミディアムヘアは、大人女性の雰囲気を自在に操れる万能レングス。今シーズンは“作り込みすぎない抜け感”と“触れたくなる質感”がキーワードになっています。今回は、好感度を上げつつアカ抜けを叶える【最旬ミディアムヘア】を３つ紹介。オンでもオフでも映える、今っぽスタイルです。
🌼髪が“細く”なってきたら試したい！グッと洒落感＆大人感が高まる【最旬レイヤーヘア】
やわらかくびれで抜け感を仕込む「レイヤーエアリーミディ」
首元にゆるやかなカーブを作る“くびれミディ”は引き続き人気ですが、今シーズンはより軽やかに進化。顔周りとトップにレイヤーを入れ、空気を含んだような動きを出すのがポイントです。
スタイリングは太めのアイロンで外ハネと内巻きをミックスし、オイルとバームでセミウェットな質感に。髪色はダークトーンにさりげないハイライトを入れると、陰影が生まれて小顔効果も期待できます。
ツヤとストレート感で洗練「シルキースリークミディ」
大人っぽさを前面に出したいなら、毛先までまとまるストレートベースのミディが最適。ツヤ重視の“シルキースリーク”なら、清潔感と知的さを両立できます。
前髪は長めかつ透け感を強調して、フェイスラインを美しく見せる縦長シルエットに。ヘアカラーは透明感のあるミルクティーベージュやスモーキーアッシュで抜け感を強調しましょう。また、軽く内巻きにして耳かけするのもおすすめです。
ゆるウェーブで女性らしさを底上げ「ソフトグロッシーミディ」
カジュアルにもフェミニンにも振れるのが、ゆるい波巻きを加えたソフトウェーブ。毛先にランダムな動きをつけ、グロッシーなスタイリング剤でツヤと束感をプラスします。
フェイスレイヤーで頬骨やあごのラインをカバーしつつ、前髪はシースルーで軽やかに。暖色系のピンクブラウンやコーラルベージュを合わせれば、血色感が出て肌映えも抜群です。
ミディアムヘアは、質感や毛流れの工夫次第で印象を大きく変えられる万能スタイル。今回紹介した３スタイルは、どれも今シーズンのトレンドと大人世代の魅力を両立させたものばかり。サロンでのオーダー時には「抜け感」「ツヤ感」「小顔見え」をキーワードにして、自分らしい旬ヘアを手に入れてくださいね。＜image出典：instagram（@mai_ookoda）＞