ＮＹ各市場　５時台　ダウ平均は８４６ドル高　ナスダックはプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間16:16）（日本時間05:16）
ダウ平均　　　45631.74（+846.24　+1.89%）
ナスダック　　　21496.54（+396.23　+1.88%）
CME日経平均先物　43000（大証終比：+430　+1.00%）

欧州株式22日終値
英FT100　 9321.40（+12.20　+0.13%）
独DAX　 24363.09（+69.75　+0.29%）
仏CAC40　 7969.69（+31.40　+0.40%）

米国債利回り
2年債　 　3.692（-0.100）
10年債　 　4.252（-0.076）
30年債　 　4.874（-0.044）
期待インフレ率　 　2.417（+0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.722（-0.035）
英　国　　4.693（-0.036）
カナダ　　3.429（-0.050）
豪　州　　4.313（+0.036）
日　本　　1.616（-0.001）

ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116906.56（+4485.73　+3.99%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17179419（+659133　+3.95%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ

NY原油先物10 月限（WTI）（終値）
1バレル＝63.66（+0.14　+0.22%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝3418.50（+36.90　+1.09%）