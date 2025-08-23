ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は８４６ドル高 ナスダックはプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は８４６ドル高 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間16:16）（日本時間05:16）
ダウ平均 45631.74（+846.24 +1.89%）
ナスダック 21496.54（+396.23 +1.88%）
CME日経平均先物 43000（大証終比：+430 +1.00%）
欧州株式22日終値
英FT100 9321.40（+12.20 +0.13%）
独DAX 24363.09（+69.75 +0.29%）
仏CAC40 7969.69（+31.40 +0.40%）
米国債利回り
2年債 3.692（-0.100）
10年債 4.252（-0.076）
30年債 4.874（-0.044）
期待インフレ率 2.417（+0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.722（-0.035）
英 国 4.693（-0.036）
カナダ 3.429（-0.050）
豪 州 4.313（+0.036）
日 本 1.616（-0.001）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116906.56（+4485.73 +3.99%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17179419（+659133 +3.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物10 月限（WTI）（終値）
1バレル＝63.66（+0.14 +0.22%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝3418.50（+36.90 +1.09%）
NY株式22日（NY時間16:16）（日本時間05:16）
ダウ平均 45631.74（+846.24 +1.89%）
ナスダック 21496.54（+396.23 +1.88%）
CME日経平均先物 43000（大証終比：+430 +1.00%）
欧州株式22日終値
英FT100 9321.40（+12.20 +0.13%）
独DAX 24363.09（+69.75 +0.29%）
仏CAC40 7969.69（+31.40 +0.40%）
米国債利回り
2年債 3.692（-0.100）
10年債 4.252（-0.076）
30年債 4.874（-0.044）
期待インフレ率 2.417（+0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.722（-0.035）
英 国 4.693（-0.036）
カナダ 3.429（-0.050）
豪 州 4.313（+0.036）
日 本 1.616（-0.001）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116906.56（+4485.73 +3.99%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17179419（+659133 +3.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物10 月限（WTI）（終値）
1バレル＝63.66（+0.14 +0.22%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝3418.50（+36.90 +1.09%）