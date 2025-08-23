※経済指標

【メキシコ】

実質GDP（2025年 第2四半期）21:00

結果 0.6%

予想 0.7% 前回 0.7%（前期比)

結果 0.0%

予想 0.1% 前回 0.1%（前年比)



【カナダ】

小売売上高（6月）21:30

結果 1.5%

予想 1.5% 前回 -1.2%（-1.1%から修正）（前月比)

結果 1.9%

予想 1.1% 前回 -0.3%（-0.2%から修正）（コア・前月比)



※発言・ニュース

＊コリンズ・ボストン連銀総裁

インフレは上振れリスク、雇用市場は下振れリスク

政策は控えめな制限で妥当

次回の会合についてはまだ決まっていない



＊パウエルFRB議長 ジャクソンホール会議基調演説

失業率など雇用市場の安定により、政策スタンスの変更に対して慎重に進めることがで

きる

とはいえ、現状の政策は幾分引き締め的であり、基本的な見通しとリスクバランスの変

化を踏まえ、スタンスの調整が必要となる可能性がある。

労働市場は需要と供給の双方が著しく減速した奇妙なバランスにある

このバランスは雇用の下振れリスクが高まっていることを示唆している

関税がCPIに与える影響は今や顕在、その影響は比較的短期

安定したインフレ予想を当然のものとすることはできない



＊トランプ大統領

クック理事が退任しないのであれば解任する

