¡¡ËÜÆü¤Ï¿·³ã11R¤ÎBSN¾Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£»Ø¿ôÅª¤Ë¤Ï¾å°Ì2Æ¬¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ý»ØÌ¾¤Ï¡Ê1¡Ë¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥í¥Ö¥¹¥È¡Ê»Ø¿ô91¡Ë¡£Ä¹´üµÙÍÜ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¤â6ÀïÏ¢Â³¤ÇÏ¢ÂÐ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¿·³ã¥À¡¼¥È¤Ï²áµî2Àï2¾¡¡£¾ºµéÀï¤ÎÁ°Áö¡Ê°¤ÁÉS¡Ë2Ãå¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÄÌÍÑ¤ÎÎÏ¤â¾ÚÌÀºÑ¤ß¤À¡£Ê¿°ÂS3Ãå¤«¤é¤ÎÎ×Àï¤È¤Ê¤ë¡Ê4¡Ë¥ì¥ô¥©¥ó¥È¥¥¥ì¥Ã¥È¤¬»Ø¿ô2°Ì¡Ê83¡Ë¤Ç¡û¡£¡Ê3¡Ë¥â¥º¥ß¥®¥«¥¿¥¢¥¬¥ê¤¬»Ø¿ô3ÈÖ¼ê¡Ê70¡Ë¤Ç¢¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çã¤¤ÌÜ¤Ï¡ý¤«¤é¡û¢¥¡ù¤È¢¤1ÈÖ¼ê¤Ø¤Î4ÅÀ¤Ë¡¢¡û¤«¤é¤â¢¥¡ù¤È¢¤1ÈÖ¼ê¤ËÎ®¤¹·×7ÅÀ¡£
¡¡¢¡SIVA¡Ê¥·¥ô¥¡¡Ë¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬GAUSS¡Ê¥¬¥¦¥¹¡Ë¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¶¥ÇÏÍ½Â¬AI¡£PC¥¦¥§¥ÖÈÇ¤È¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÈÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè½µËö¤Ë¿·ÇÏ¡¦¾ã³²¤ò½ü¤¯Á´¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¸ø³«Ãæ¡£²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë»Ø¿ô¡Ê100ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ò´ð¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£