¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í8¡½1DeNA¡Ê2025Ç¯8·î22Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¡Úµ¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡Ûµð¿Í¡¦²¬ËÜ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¼«Á³¤È¼þ°Ï¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤ë¡£Æ±¤¸¸Î¾ãÈÉ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Î1¥á¡¼¥È¥ë92±¦ÏÓ¡¦ÀÐÅÄ½¼¤ÎÅê¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¨¤¨µåÊü¤ë¤ä¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁê¼ê¤òÅÙ¡¹Ì³¤á¤¿¡£µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤±¤É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3·³Àï¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñ¿Í¡¦ENEOS¤ÎÁª¼ê¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«¿È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥Á¥¶¥à¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤éËÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¤ä¤Ä¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¡×¤È¥í¥Ã¥«¡¼¤ØÌá¤ê¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤â5ËÜ¤Û¤É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
長いリハビリ中でも変わらなかった姿。豪快なホームランでファンを笑顔にさせる男は、普段から魅力にあふれている。