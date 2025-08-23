²ÃÆ£À¶»ËÏº¤Î¡ÈÂç¿Í¡É¤Î±éµ»¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡¡¡ÈÆóÌÌÀ¡É¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ç¤Î±éµ»ÎÏ
¡¡°²ÅÄ°¦ºÚ¤ä²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¢¾¯¤·¾å¤ÎÀ¤Âå¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤ä°ËÆ£º»è½¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢»ÖÅÄÌ¤Íè¡£°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿»ÒÌò¤¿¤Á¤¬20Âå¤«¤é30Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À®½Ï¤·¤¿¼Çµï¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç°Ë¿áÍµ»Ö¡ÊÈÌ¼ã¡ËÌò¤ò±é¤¸¡¢ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ë²ÃÆ£À¶»ËÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤¤¡£
»²¹Í¡§²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¢¡ÈÌ¾»ÒÌò¡É¤«¤é¡È±éµ»¼Ô¡É¤Ø¡¡¡ØºÇ¹â¤Î¶µ»Õ¡ÙÁê³ÚÌò¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò°µÅÝ
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅ·ÃÏ¿Í¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Ä¾¹¾·óÂ³¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤µ¤«¤é¤¯¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿É½¾ð¡¢¼«Á³¤Êµã¤¤Î±éµ»¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿Æ¸µ¤«¤éÎ¥¤ì½¤¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢ËÜ¿´¤òÌä¤ï¤ì¤¿»þ¤ËÅú¤¨¤¿¡Ö¤ï¤·¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤íÍè¤È¤¦¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤ÎÀÚ¼Â¤ÊËÜ²»¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¤³¤É¤âÅ¹Ä¹¤È¤·¤Æ°ìÀ¤É÷óÓ¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£10Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏÏ»ËÜÌÚ²ÎÉñ´ì¡ØÃÏµåÅê¸ÞÏº±§Ãè¹Ó»ö¡Ù¤Ç¡¢²ÎÉñ´ì¤Ë¤âÄ©Àï¡£ÍÄ¤¤ÃË¤Î»ÒÆÃÍ¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£
¡¡ÍÄ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤òÐíâ×¤·¡¢À®Ä¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿²ÃÆ£¤Ï¡¢¹â¹»¤Î3Ç¯´Ö¤ÏÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ØÎ±³Ø¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï±é·à³Ø¹»¤Ë¤âÄÌ¤¤¡¢³°¹ñ¤ÇÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡3Ç¯´Ö¤ÎÀ®²Ì¤À¤í¤¦¤«¡£µ¢¹ñ¸å¤È¤Ê¤ë2020Ç¯°Ê¹ß¤Î²ÃÆ£¤Î³èÌö¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥â¥³¥ß～Èà½÷¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ø¥ó¤À¤±¤É～¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥é¥´¥óºù Âè2¥·¥êー¥º¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¾ð¤±¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÈ¾¤Ï¥é¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¥æー¥â¥¢¤¢¤ëÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¹â¤Î¶µ»Õ 1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂê»ù½¸ÃÄ¤Î¥êー¥Àー³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¸¤á¤Î¼óËÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁê³ÚÎ°°ÎÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤¤¤ï¤æ¤ë°Ìò¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Îºá¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¡¢·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÁê³Ú¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤¹ÌòÊÁ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£²ÃÆ£¤Ï°Ç¤òÊú¤¨¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ÒÌò¤«¤é¡¢Ìò¤È¸þ¤¹ç¤¤Ã°Ç°¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë²ÃÆ£¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ÐÎò¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÉðÂ¢¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤òÂº·É¤¹¤ë·Ù»¡´±¤ÈÅ¨¤Ç¤¢¤ëÉðÁõ½¸ÃÄ¤Î¥êー¥Àー¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê°Ë¿áÌò¤Ï¡¢±é¤¸¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Ãß¤¨¤Æ¤¤¿°ú¤½Ð¤·¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡ÙÂè6ÏÃ¤Ï¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÉðÂ¢¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²óÁÛ¤Ç¸«¤»¤¿ÉðÂ¢¤äÍµ»Ò¡ÊÈæ²Å°¦Ì¤¡Ë¤È²á¤´¤¹¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤Î¤¢¤ëÆóÌÌÀ¤«¤é¤Ï¡¢ÈÌ¼ã¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ë¿á¤Î³Ð¸ç¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Î°Ë¿á¤Ï¡¢¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤Èº¨¤ß¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«ÎäÀÅ¤À¡£º£¸å¡¢°Ë¿á¤Î´¶¾ð¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÆ£¤Î±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãå¡¹¤ÈÌòÊÁ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¤¬¡¢°Ë¿áÌò¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ç¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡ÊÊ¸¡á¸Åß·Ìº»Ò¡Ë