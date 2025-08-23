元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が22日、インスタグラムを更新。ロケで訪れた大阪・関西万博についてつづった。

前日の投稿で「念願の」とつづり、大阪・関西万博会場で公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメント前で夫・佐々木健介（59）と腕を組んだ記念ショットを公開した北斗。

この日の投稿で「本日… 疲労困憊」と書き出し、「それくらい大阪万博は凄かった！！」とつづり、「1番の驚きは【大屋根リング】想像以上の凄さに驚きでした。歩いて一周したら2時間くらいかかるとか… でも、潮風が吹き込んできてとっても気持ちないい場所でした」とつづり、大屋根リングの上での夫婦ショットを添えた。

続けて「大阪万博は10月13日日までだけど… 大屋根リング壊しちゃうのかな〜！？ 行ってみるとその凄さに、壊しちゃったら勿体無い気がするけど。維持するのもその分大変なんだろうな〜」と思いをつづった。

そして「（健介＆北斗 人生初万博の模様は関テレの旬感LIVEとれたてっ！で放送されます）」と告知し、「いやーとにかく万博は想像以上に凄かったです」と明かした。

そして「これから行かれる予定の方はTシャツの替えだけじゃなく、下着の替え、首を冷やすやつとタオル、ビニール袋（何かと使えます）そして日傘をお忘れなくね」とアドバイス、ガンダム像の前で夫婦でガンダムのポーズをする姿などを披露した。

この投稿に「楽しそう。全く行く無かったけど行きたくなりました」「北斗さん、すごく綺麗 可愛い」などのコメントが寄せられている。