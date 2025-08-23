八村塁主催の「BLACK SAMURAI 2025」に参加

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が主催するプロジェクト「BLACK SAMURAI2025」が20日まで3日間、愛知・名古屋のIGアリーナで行われた。最終日は特別イベント「THE SHOWCASE」を開催。2日間のバスケ指導キャンプから選抜された中高生28人が、1万510人の観衆の前で対戦した。八村に1on1を挑んだ中学2年の塩野悠結（しおの・ゆゆ）は、忘れられない経験とともに覚悟を持ち帰った。（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

目と鼻の先で対峙しているのは、あの憧れの八村塁。1万510人の視線を集めながら、身長159センチの13歳はリングへの道筋を必死に探した。

「少しのズレも見逃さない」

前日に八村本人からもらったアドバイスを実践しようとするが、どんなドリブルを見せても全くスキが見出せない。

ステップバックで距離を取り、放った3ポイントシュート。ボールが手から離れるやいなや、長く大きな左手が頭上に伸びてきた。

「自分の感覚的にはチェックされない距離にいるはずなのに……」。余裕の豪快ブロックに「やっぱりNBAは凄いな」と身震いした。

会場が騒然となった異例の1on1。豊中市立第十一中2年の塩野の背中を押したのは、ゲスト出演したパリ五輪日本代表の馬瓜エブリンだった。「1対1しておいでよ、って声をかけてくれて。してみたいと思っていたけど、なかなか勇気が出なかった」。女子選抜12人による特別マッチの直後、緊張しながらの直談判で実現した夢の12秒間。仕掛け人のエブリンも「すごい良い勇気だよ。ナイスチャレンジ」と称えた。

変わった目標への覚悟「行ってみたい」から「絶対に行く」へ

所属する中学校の部活では大阪府ベスト32止まり。だが、部活以外にも時間を見つけてクラブチームに顔を出したり、パーソナルトレーニングを受けたりと努力を重ねてきた。男女153人が参加した2日間のキャンプでも存在感を示し、高校生らに交じって選抜メンバー入り。特別マッチでは経験したことがない大観衆に足が震えたが、ボールに触れた瞬間に緊張はどこかへ消えた。

自らボールをもらいに行き、ドリブルで切り込む得意のプレーも披露。「得点は取れなかったけどシュートまで行けた。もう一つ上のレベルに行くためには、決め切る力や相手のズレを見る力が課題だと思った」。選抜メンバーには全国の強豪校から来た選手たちも。「すごく上手いし、一緒にプレーもやりやすい。こういうところを見ているんだな、こういうフェイクがあるんだな」と刺激を受けた。

「プロになりたい」「できればWNBAに」という夢を持ちつつ、トップレベルに触れる機会はなかなかなく、近づけるのかと迷いを抱くこともあった。3314人の応募者の中から見事に当選し、舞い込んだまたとないチャンス。「自分の目標に対する気持ちがすごく変わった」。汗を流し続けた3日間の最後に、晴れやかな笑顔を浮かべて言い切った。

「今までだったら『自分も行ってみたい』という感じだったが、『絶対に行く』という感じになった」

八村がキャンプのテーマに掲げたのは「覚悟」。ともに指導にあたったNBAの名コーチ、フィル・ハンディ氏も「競争心」の重要性を何度も強調し、ライバルに、そしてなにより自分に負けない闘争心を求めた。

「どれだけ足りていなかったか気づけた。どんな時でも競争心を持ってやりたいし、どんな相手だろうと自分の課題と向き合うことを一番にやろうと思った」

見えてきた憧れの舞台への道筋。忘れられない中学2年の夏休み、夢追う少女の覚悟は定まった。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）