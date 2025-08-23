開催中のCATレディース主催者から提供される重量2.9トンの副賞とは

女子ゴルフの国内ツアー・CATレディースは22日、神奈川県の大箱根CC（6652ヤード、パー72）で開幕した。この大会の優勝者には賞金1440万円のほかに、主催企業から実に重さ2880キロという超ビッグな副賞がプレゼントされるのだ。

何かといえば、日本キャタピラー合同会社の製品「ミニホイールローダCAT901」だ。除雪作業で活躍する黄色と黒のボディは、降雪地帯ではおなじみ。重機が副賞となるのは毎年恒例で、可憐な女子プロゴルファーとのギャップが話題を集める。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式インスタグラムでは、この副賞を何に使いたいか、選手たちに聞いた動画を公開している。中村心は「お宝とかが見つかる場所」と発掘する気満々だ。さらに蛭田みな美が「山を開拓したい」。辻梨恵は「耕してみたいです」と、未知の世界で使ってみたいとの声があった。

本来の用途に魅力を感じている選手も多く、北海道出身の吉本ここねは「除雪したいです」と即答。稲見萌寧も「北海道の雪をガーってやってみたい」と口にしている。

また昨年の優勝者、川崎春花は「砂浜に行きたい」。安田祐香は「壊してみたいです」と解体作業を志願した。大会初日は、櫻井心那、鈴木愛、入谷響の3人が7アンダーで首位に立っている。ビッグな副賞をつかむのは誰になるか……。



（THE ANSWER編集部）