¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÈ¯É½²ñ¸«¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·çÀÊ2¿Í¤ò½ü¤¯¿Ê½Ð32¿Í¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£17ºÐ¤«¤é28ºÐ¤Þ¤Ç¡¢½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢°ìÈÌ´ë¶È¶ÐÌ³¤Î¼Ò²ñ¿Í¤«¤é³ØÀ¸¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
24Ç¯¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¥²¥¥¸¥ç¡¼¡Ø°¦¤Î¸ý·ö²Þ¡Ù¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀîÌ¾Í´°á¡Ê23¡Ë¤ÏºòÇ¯¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÂ³¤¯½Ð¾ì¤Ç¡Ö¼«Á³ºÒ³²¤Î¸½¼Â¤Ë¤â¤Ã¤È¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£IPU´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç4Ç¯¤ÎÅÄÃæÍøÆà¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Ï23Ç¯¡ÖÂè13²óÁ´À¤³¦¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×½÷»Ò¡¦·¿¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡Ö¶õ¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Ç¿Íºà·Ï´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ëµÈÅÄ°¡Èþ¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¤È¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö³èÌö¤ò¿È¶á¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ©ÀïÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇÇ¯¾¯17ºÐ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¡¢¼®ºê¶×²»¤µ¤ó¤Ï¡Ö½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê¥Û¥é¡¼±Ç²è¥ê¥ó¥°¤Î¡ËÄç»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤ª²½¤±¤ÎÌò¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡£»¦¿Í»ö·ï¤Ç»¦¤µ¤ì¤ëÌò¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤âÍ¶¤Ã¤¿¡£10·î22Æü¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬·èÄê¤·¡¢Ìó130¥«¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë¡£