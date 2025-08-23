逆方向でも確信歩き！巨人リチャード2戦連発＆4戦連続打点！「本物すぎる」「パワーは正義」26歳ロマン砲がついに覚醒か

自身キャリアハイに並ぶ7号3ランを放った巨人・リチャード(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

セ・リーグ2位の巨人は、8月23日のDeNA戦（東京ドーム）に8-1で快勝。4番・岡本和真が左肘じん帯損傷から復帰後6試合目で待望の初本塁打となる先制9号ソロを放った。

【動画】逆方向でも確信歩き…リチャード驚愕の7号3ランをチェック

そんな主砲に負けずとも劣らない存在感を放ったのが、砂川リチャードだ。「7番・一塁」で先発出場した26歳のロマン砲は、7回2死一、二塁からDeNA3番手・三嶋一輝のストレートをとらえた。

打球は右中間へ。角度32度と打ち上がり過ぎた印象だったが、本人には確信があった。バットを持ったまま歩き出すと、白球は右中間席中段に吸い込まれた。打球速度172キロ、飛距離120メートルという驚愕の7号3ランだ。

この一発で、ソフトバンク時代の2021年の自身キャリアハイに並んだ。直近4試合で3本塁打。中継した『NHK-BS』で解説を務めた元メジャーリーガーで、同じ右打者だった井口資仁氏は「しっかりミートできている。（リチャードなら）7、8割の力でも、どこの球場でもホームランにできますよ」と持ち前のパワーを称えていた。