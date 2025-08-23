パドレス・ダルビッシュ有（39）が日本時間23日、本拠地サンディエゴで自身の3勝目とチームの首位浮上をかけて宿敵ドジャース戦に登板。

前回18日の同カードでは大谷翔平に先制の口火となる右前打を許すなど、4回4失点でKО。右肘痛から復帰後は、ここまで8試合で2勝3敗、防御率5.97。本調子からは程遠い内容で、マウンドでパフォーマンスを発揮しきれていないが、本職以外でチームに貢献しているという。

21日のジャイアンツ戦で、主砲マチャドが7月30日のメッツ戦以来、18試合ぶりの21号ソロを放った。ダイヤモンドを一周する際、マチャドは自軍ベンチに向かってしきりに指を差すシーンが見られたが、これはダルに感謝を示したものだった。

地元メディアなどによれば、長打から遠ざかって悩んでいた主砲はダルの助言を聞き入れたところ、待望の一発が出たのだという。

ダルが具体的にどんな内容のアドバイスを送ったのかは明らかになっていないものの、米メディアの取材にマチャドは「彼（ダル）は今まで一緒にプレーした中で、最も賢いチームメートの1人だ」と、感謝しきりだった。

ダルは研究熱心なことで知られ、投球フォームなど自身ことだけではなく、打者心理まで読んだ上で配球を組み立てている。マチャドには打撃フォームなどの技術的なことよりも、心理面などの投手目線からアドバイスしたとみられる。

ダルは主砲だけでなく、パ軍打線の攻撃力アップを担っているようで、7月8日のダイヤモンドバックス戦で戦列に復帰してから、打線は上り調子。パ軍はナ・リーグトップのチーム防御率3.54に対し、総得点539（同12位）、総本塁打110（同14位）。極端な投高打低のチームだが、ダルが復活してからの約1カ月間はチーム打率.275（2位）、総得点134（4位）、24本塁打（10位）と当たっているのだ。

これは単なる偶然ではない。マチャドが復調をアピールする一発を放ったように、ダルの的確なアドバイスが奏功しているのだろう。

今季メジャー13年目のベテランは、シーズン終盤からポストシーズンを見据えたピーキングが巧み。今後はチームの19年ぶり地区優勝、2年連続ポストシーズン進出に向けて調子を上げてくるのはもちろん、的確な助言でもチームを盛り立てそうだ。

