ドジャース・大谷翔平（31）が日本時間22日のロッキーズ戦のスタメンを外れ、当初の予定通り休養した。

4回9安打5失点でKОされ、今季初黒星を喫した前日のロ軍戦はアクシデントに見舞われた。四回、アルシアのライナーの打球を右太もも付近に受けて、患部に張りが出たため、打者としても八回に代打を送られて交代した。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は「太ももが硬直して腫れが出てきた。膝ではなく太ももだったのは不幸中の幸い」と説明。大谷も「今の段階では大丈夫と思っていますし、しっかりケアをして通常の状態に早く戻れるように努めたい」とし、休養明けとなる23日のパドレス戦については「そのために、しっかりケアをしたい」と打者としての出場に意欲を見せた。

「投手の墓場」とされるデンバーで打ち込まれ、「申し訳ない」「情けない」と反省の弁を繰り返した大谷。今後については指揮官同様、「膝ではなかったので、最悪のシチュエーションではなかった」と安堵の表情を見せたが、楽観するのは早計だ。

現役時代に大谷も受けたトミー・ジョン手術を経験している評論家の橋本清氏は日刊ゲンダイの取材にこう話している。

「直球を投げたとき、ブチン！」

「見過ごしてはいけないのが、下半身の問題です。私は1995年に右肘の遊離軟骨の除去手術、98年にトミー・ジョン手術を受けました。試合で左のスネに打球を受け、なんとか続投した直後の次打者に直球を投げたとき、ブチン！ と右肘の腱が切れる音を聞きました。足の踏ん張りが利かず、上体に頼って投げたのが原因でした」

そもそもメスを入れなければならないほど、肘の靱帯がダメージを受けるのは、下半身や股関節がうまく機能せず、上体だけで投げ続けた結果、患部への負担が増すからだ。

ただでさえ、今季の大谷は夫人の出産に立ち会うため、2試合欠場しただけ。今回の休養指令に首を縦に振って聞き入れたことからも、シーズンの疲労がピークに達しているのは明らか。足の骨に異常がなくても、このまま投げ続ければ肘の故障が再発するリスクは決して小さくないのだ。

ロバーツ監督は「ABEMA」の独占インタビューで「ショウヘイが完全復帰すれば、理想のローテーション完成です」と話している。シーズン終盤からポストシーズンにかけて投打の二刀流としてフル稼働が期待されるものの、投手としての働き方を見直す必要がありそうだ。

