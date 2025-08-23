沖縄尚学の対戦校のSNSが大バズり　感動のエール交換「みんなの思いを乗せて頑張って！」“オール沖縄”で日本一を願う

学校初の夏の日本一に王手をかけている沖縄尚学ナイン(C)産経新聞社

第107回全国高校野球選手権大会（甲子園）は8月23日に決勝戦が行われる。沖縄代表の沖縄尚学は、夏初めての日本一をかけて、日大三（西東京）と対戦する。

その沖縄尚学に敗れた学校のSNSが大きな反響を呼んでいる。同じ那覇市内にある興南だ。7月12日の沖縄大会準決勝で、沖縄尚学に1-3と逆転負け。悔しい結果に終わったが、試合後に感動の光景が広がった。

「興南学園広報部」は同日に公式インスタグラムを更新。そこには1本の動画が収められていた。

まずは勝者の一塁側・沖縄尚学の応援席から「愛してるぜ興南 気持ち込めて歌うのさ 我らが誇りの興南 さぁいこうぜ」とエールが上がった。これを受けて、三塁側・興南の応援団長は涙を拭いながら、オレンジの巨大メガホンを手に「沖縄尚学の皆さん！今日はありがとうございました！決勝戦も頑張ってください！」と声を張り上げた。