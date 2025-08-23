過干渉な母が病気を隠して他界…「家族でご飯」学生時代を振り返る【ママリ】
早すぎる母との別れ
かなこさんは子どものころ、過保護な母親が苦手だったと言います。母親は言動を制限し、かなこさんにとっては過干渉に感じていました。
苦手に感じていた母親…しかし、そんな母親と早すぎる別れを経験します。かなこさんは母親の死から、「母親」とは何かということを考えるようになったといいます。
生きている心地がしない学生時代
かなり心配症な、かなこさんの母親…。かなこさんは友達と遊びたい気持ちと、母親に心配をかけたくない気持ちの板挟み状態のように見えます。
結局、母親の言う通りに過ごした学生時代。友人関係がうまくいかないこともあり、かなこさんにとって苦い思い出になってしまっているようです。母の子どもを思う気持ちと、子どもの気持ち…時にすれ違ってしまうこともありますね。
今なら理解できる母の気持ち
かなこさんのお母さんが病気にかかり、かなこさんに告げないまま病状が少しずつ進行し始めているころ…。かなこさんは母親に対して反発を繰り返していました。しかし、かなこさんの思い出の母親は、全てを強いることはせず、時にかなこさんの大事なものを尊重してくれていました。
気がつけば、子どもは立派に成長し、一人の人間として歩んでいます。ですが、自分の子どもはいつまでも子ども…ずっと守ってあげたい存在ですよね。つい、口出しをしてしまい、子どもには過干渉と捉えられてしまうのかもしれません。
自分も親になり、子どもの幸せを一番に願う…そんな母の気持ちを理解できるようになった、かなこさん。自分が母親としての壁にぶつかるとき、いつも母親に会いたくなるそうです。「母の愛」で守られていたことに気が付けたのですね…。
イラスト：葉-YOU-
原案：summersnow
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）