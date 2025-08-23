過干渉な母が病気を隠して他界…「家族でご飯」学生時代を振り返る【ママリ】

あなたにとって、「母親」はどんな存在ですか？子どものころは、干渉が過ぎていると感じて息苦しさを覚えた経験があるかもしれません。今回ご紹介するのは、過保護な母親に育てられたかなこさんのエピソード。当時はお母さんのことが苦手だったと言います…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。そんなかなこさんの実体験を元にしたエッセー漫画、『天国の母へ』をどうぞごらんください。

©ママリ

©ママリ

早すぎる母との別れ

かなこさんは子どものころ、過保護な母親が苦手だったと言います。母親は言動を制限し、かなこさんにとっては過干渉に感じていました。



苦手に感じていた母親…しかし、そんな母親と早すぎる別れを経験します。かなこさんは母親の死から、「母親」とは何かということを考えるようになったといいます。

生きている心地がしない学生時代

©ママリ

©ママリ

©ママリ

©ママリ

かなり心配症な、かなこさんの母親…。かなこさんは友達と遊びたい気持ちと、母親に心配をかけたくない気持ちの板挟み状態のように見えます。



結局、母親の言う通りに過ごした学生時代。友人関係がうまくいかないこともあり、かなこさんにとって苦い思い出になってしまっているようです。母の子どもを思う気持ちと、子どもの気持ち…時にすれ違ってしまうこともありますね。

今なら理解できる母の気持ち

©ママリ

©ママリ

©ママリ

かなこさんのお母さんが病気にかかり、かなこさんに告げないまま病状が少しずつ進行し始めているころ…。かなこさんは母親に対して反発を繰り返していました。しかし、かなこさんの思い出の母親は、全てを強いることはせず、時にかなこさんの大事なものを尊重してくれていました。



気がつけば、子どもは立派に成長し、一人の人間として歩んでいます。ですが、自分の子どもはいつまでも子ども…ずっと守ってあげたい存在ですよね。つい、口出しをしてしまい、子どもには過干渉と捉えられてしまうのかもしれません。



自分も親になり、子どもの幸せを一番に願う…そんな母の気持ちを理解できるようになった、かなこさん。自分が母親としての壁にぶつかるとき、いつも母親に会いたくなるそうです。「母の愛」で守られていたことに気が付けたのですね…。

イラスト：葉-YOU-



原案：summersnow

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）