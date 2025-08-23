¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï22Æü¡¢800¥É¥ë°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£

22Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢FRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¡Ö¸ÛÍÑ¤Î²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Íø²¼¤²¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À­¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°¤ÎÆü¤ËÈæ¤Ù¡¢846¥É¥ë24¥»¥ó¥È¹â¤¤4Ëü5631¥É¥ë74¥»¥ó¥È¤Ç¡¢µîÇ¯12·î¤Ëµ­Ï¿¤·¤¿¹âÃÍ¤ò¾å²ó¤ê¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ß¤òÇã¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇä¤ëÆ°¤­¤¬¿Ê¤ß¡¢±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ¡¢1¥É¥ë¡á146±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç±ß¹â¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£