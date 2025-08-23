£Ä£å£Î£Á¡¡µð¿ÍÀï£³Ç¯Ï¢Â³Éé¤±±Û¤··èÄê¡¡»°±º´ÆÆÄ¡Ö¤ä¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¡×
¡¡¡Öµð¿Í£¸¡Ý£±£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Î®¤ì¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ì¤Þ¤Þ¡¢£Ä£å£Î£Á¤¬ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨¤ÎÂÐµð¿ÍÀï¤Ï£µ¾¡£±£³ÇÔ£±Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Éé¤±±Û¤·¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀè¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ì²¡¤·¤¬¤Í¡×¡£»°±º´ÆÆÄ¤Ï¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£°ì²ó¤È»°²ó¤ËÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¡¢ÀèÀ©¤ÎÀä¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡£¤¤¤º¤ì¤â£´ÈÖ¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢µð¿Í¡¦²£Àî¤ËÍ×½ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÀï¤ÎÉé¤±±Û¤·¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¡£Ê¬¤Î°¤µ¤Ïº£µ¨¤â¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»°±º´ÆÆÄ¤ÏÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ë¡ÖÌÀÆü¤Þ¤¿»î¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ´¬¤ÊÖ¤½¤¦¡¢¤ä¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£