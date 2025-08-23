「巨人８−１ＤｅＮＡ」（２２日、東京ドーム）

待望の一打に場内から大歓声がわき起こる。両チーム無得点で迎えた三回２死。主砲の巨人・岡本がＤｅＮＡ先発・ジャクソンの外角スライダーを捉えた打球が、ファンの願いとともに左中間スタンドの最前列へ届いた。

５月１日・広島戦（東京ド）以来となる今季９号。４番のひと振りで先制点を奪った。「集中していった。早く打ちたいなと正直思っていたので、打てて良かったなと思う」。岡本の表情にも安どの色が浮かんだ。

５月６日・阪神戦（東京ド）の一塁守備で走者と交錯して左肘を負傷。左肘靱帯損傷で長期離脱を余儀なくされ、今月１６日に１軍復帰を果たしたばかりだ。

「復帰して実戦が増えてきて、いろいろと試行錯誤しながら」と岡本。この日の試合前にはロングティーを敢行。「いろいろな確認というか、やらないといけないと思った」と打球に角度をつける感覚を染みこませた。その結果が、待ち望んだ結果として表れた。

主砲の一打で、打線に勢いが生まれる。六回は甲斐の３点適時二塁打などで４点を追加し、七回にもリチャードがとどめの７号３ラン。ともに２死無走者から生まれた得点だ。阿部監督も「いるだけでチームが落ち着く。それぐらい大きな存在」と岡本の存在感に最敬礼だった。

この日は腰痛で離脱していた吉川が１軍復帰。岡本は「吉川さんがいないと誰とキャッチボールしたらいいんや…と。今日はちゃんと肩をつくれたかなと思います」と“岡本節”で復帰を歓迎した。連勝で貯金１も、猛虎の背は遠い。それでも「残り全試合、まだまだ諦めずに頑張りたい」と話す主砲の打棒が、大反攻の扉を開く。