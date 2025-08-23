Ｘ ＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが２２日、都内で記者会見を開き、自身の誕生日にあたる１１月２０日にサウジアラビア・アルウラの世界遺産・ヘグラで、日本人初となるコンサートを開催することを発表した。昨年１０月の三度目の頸椎（けいつい）手術後、初の海外公演となる。ヘグラは約２０００年前のナバテア人の古代墳墓群を中心とした世界遺産。テノール歌手のアンドレア・ボチェッリ、作曲家のルドヴィコ・エイナウディ氏ら世界的な音楽家が出演してきた舞台に立つ。

サウジアラビアからの熱烈オファーを受け、自身２度目となる世界遺産でのパフォーマンスが決定したＹＯＳＨＩＫＩは「光栄に思います」と笑顔を見せた。

世界遺産に自身の音楽が響くことには「この数年夢を見ているみたい。本当にこれって現実に起こっているのかなという人生を歩ませていただいている。そういった場で演奏できるとは、デビュー当時の自分は想像していなかった。そういう所まで僕を育てあげてくれたファンの皆さんに感謝するしかない」と、ファンに頭を下げた。

当日は特別な誕生日になる。数千本のキャンドルがともされた神秘的なロケーションとなっており、サウジアラビア側の意向をくんだ上で「ドローンでビデオ撮影していいのかな？新曲を披露してドローンで撮影したい」、「こういった場所でドラムを弾いたらどうなるんだろう」と構想案を練った。サウジアラビア公演を通じて「吸収させていただいて、作る音楽に深みを出せたら」とさらなる進化を誓い、この日に開幕するディナーショーへと向かった。

今月８日には、Ｘでアニメ「ダンダダン」の劇中歌がＸ ＪＡＰＡＮの楽曲に類似していると指摘。この日、同作の公式Ｘが謝罪コメントを発表した。騒動について質問が及ぶと、ＹＯＳＨＩＫＩは同作サイドから「とても誠意のある建設的な話をさせていただいた」と明かした。

「今回いろいろ勉強させていただいた。こうして扱っていただいて本当に光栄に思っていますし、いろんな過程がありましたけど、またすてきな出会いができたのかなと思っています」と振り返りつつ、「騒がせてしまって申し訳なかったです」と陳謝していた。