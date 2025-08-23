つわり、仕事、コロナ禍…過酷な妊婦生活を乗り越え、出産直前によみがえる記憶｜出産レポ#3【ママリ】

初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第3話をごらんください。

予定無痛分娩となり、医師から「出産日をいつにするか」と、たずねられたkantabouさん。わが子の誕生日を自分で決めるという重大な選択に戸惑いながらも、ついに、出産日が決まりました。

無痛分娩の日程を決めたkantabouさんは、翌週、出産することが決まりました。

妊婦生活の終わりが近づき、これまでのさまざまなできごとや思い出がよみがえります。

つわりのつらさや、仕事の引き継ぎで大変だった日々が、次々と思い出されます。

コロナ禍という特殊な状況の中、感染に気をつけながら神経をすり減らす日々…。不安ととなり合わせの妊婦生活でした。

さまざまな困難と向き合いながら過ごしてきた妊婦生活にも、ようやく終わりが見えてきました。

あなただけの出産の物語

初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。



予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。



どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。



赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。

