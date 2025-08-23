ºå¿À¡¦¹â»ûË¾Ì´¡¡Ç´¤ê¤ÎÂÇ·â¤ÇÆÀÅÀµ¡±é½Ð¡¡¹¥µ¡¤ËËÞÂàÈ¿¾Ê¤â¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï½Ð¾ì4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡½1¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î22Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡20»î¹çÌÜ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¤Î¹â»û¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£5²ó¤Îº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤«¤éÂ¼¾å¼ººö¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢±äÄ¹10²ó1»à¤«¤é¤ÏÂç»³¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÃæÁ°¤Ø¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£·§Ã«¤Î·è¾¡ÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÆóÎÝ¤«¤é¤ÎÀ¸´Ô¤âÎý½¬ÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â¡Ê±äÄ¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë¡Ë¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç½ªÈ×¤Ï¸·¤·¤¤¾ìÌÌ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¡Ö³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦6²ó1»àËþÎÝ¤Ç¤ÏÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡£8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï3µå»°¿¶¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼åµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬À®Ä¹¤À¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï½Ð¾ì4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç¡¢ÂÐÀïÂÇÎ¨¡¦545¡£¹¥ÁêÀ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¥Ô¡¼¥ëºàÎÁ¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸÷¡Ë