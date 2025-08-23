バレーボール男子日本代表が２２日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで合宿を公開した。高橋藍（２３）＝サントリー＝は９月１２日にマニラで開幕する世界選手権に向けたイメージチェンジとして、黒からベージュ系の明るい色に染めた髪で登場。大舞台への意気込みを語った。夕方には都内で、主将の石川祐希（２９）＝ペルージャ＝らとともに高校生とのトークイベントにも出席した。

“レオ様ヘア”で世界選手権５１年ぶりのメダル獲得を狙う。清楚系黒髪男子の姿から一変、明るいベージュ系の髪色で登場した高橋藍。「世界バレーに向けて、ちょっとイメチェンしようと考えていた。目標は間違いなくメダルを取ること」と、ニューヘアでの表彰台を誓った。

新たな髪色は数日前に施したばかり。オーダーのイメージは、まさかの世界的俳優のレオナルド・ディカプリオだという。「（ＴｉｋＴｏｋで）ディカプリオが出てきて『カッケーな』って思って。そのカラーを目指す第一段階」とニヤリ。ハリウッド風男子に生まれ変わり、世界舞台を楽しむ。

「今、（大阪Ｂに所属する派手髪の）西田（有志）選手がいないので、自分がしようかなと」と、もう一つの理由も明かした。休養中で、明るい髪色がトレードマークの西田の“代役”を務める腹積もり。コートの中でも、エースストライカーの働きを超える活躍をしてみせる。

代表合宿期間で、１７日までの鹿児島合宿を終え、課題と向き合っている真っただ中だ。目指すのは「精度」の向上。「コンビの精度の高さを求めてやっている」という。ポーランドに敗れ、６位に終わったネーションズリーグでは「リズムをつかめずに終わった」と悔いが残る分、練習にもさらに力が入る。

「表彰台を目標にしながら、トップチームに勝つ経験を自分がつくることが、ロサンゼルスオリンピックにつながっていく。上に登っていく感覚をつかむことが重要」。今後、色が抜けると金髪になっていくというニューヘア。高い壁を打ち砕き、髪と同じ色のメダルを手に入れる。