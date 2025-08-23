◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）

巨人・岡本和真内野手（２９）が、左肘靱帯（じんたい）損傷から復帰後初本塁打を放った。ＤｅＮＡ戦の３回にジャクソンから左中間へ、復帰６戦２４打席目、５月１日の広島戦（東京Ｄ）以来となる先制９号ソロ。６回には腰痛から再昇格即「５番・二塁」で出場した吉川尚輝内野手（３０）の安打から４点を追加した。５回無失点の横川凱投手（２４）は今季初勝利。直接対決３連戦初戦を制し、３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を２・５に広げた。

＊ ＊ ＊

今季１１２試合目で初めて丸、岡本、吉川がそろってスタメンに並んだ。試合前に電光掲示板の３、４、５番の打順に輝く３人の名前を見て威圧感、迫力を感じた。厚みを増した打線は９安打８得点で快勝した。

開幕直前、オープン戦で好調だった丸が右太もも裏肉離れで離脱。５月７日には岡本が左肘じん帯損傷で長期離脱した。丸が５月下旬、４９試合目で１軍復帰。だが、吉川が７月３１日に腰痛のため離脱した。故障者が多く、阿部監督も「いるメンバーでやるしかない」と試行錯誤を続けてきた。

岡本が１６日に１軍復帰。この日、吉川が約３週間ぶりに戻ってきた。主力不在の間に貴重な経験を積み、１９日のヤクルト戦（神宮）では、吉川に代わり二塁で出場して逆方向への２打席連続本塁打を放った中山が「６番・左翼」で４打席連続四球と勝利に貢献し、８回からは礼都（らいと）の名前の由来にもなった右翼守備に初めてついた。

キャベッジ、若林、坂本、大城卓がベンチスタートで、浅野も死球による離脱から約２か月ぶりに１軍復帰し、代打で痛烈な中飛を放った。「みんな状態も良くなってきているし、スタメンを考えるのを、多少は悩めるのでいい悩みかな」と阿部監督もうれしい悲鳴だ。シーズン終盤に向け逆襲の足音が聞こえてきた。（巨人担当キャップ・片岡優帆）