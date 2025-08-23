第１０７回全国高校野球選手権大会は２３日午前１０時から甲子園で決勝が行われ、初優勝を目指す沖縄尚学と、２０１１年以来１４年ぶり３度目の優勝を狙う日大三（西東京）が激突する。最速１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ、２年）、最速１４６キロ右腕・新垣有絃（ゆいと、２年）の投手力で勝ち上がった「盾」の沖縄尚学か、今大会最多２本塁打の４番・田中諒内野手（２年）を擁し、強打で知られる「矛」の日大三か。甲子園通算６８勝を誇る高嶋仁氏（７９）＝前智弁和歌山監督＝が決勝を占った。

＊ ＊ ＊

沖縄尚学が優位と見ます。準決勝で山梨学院の好投手・菰田君と檜垣君から１０安打を放ったように、地方大会で打率２割９分８厘だった打線の状態が上がってきました。沖縄大会から２年生の末吉君と新垣有君が引っ張り、ここに来て３年生が意地を出してきたように感じます。

末吉君は疲労が見られますが、新垣有君が万全です。キレがあるスライダーは、なかなか打てません。３年生を含めても高校生ではトップクラスです。

日大三の打線は好調です。一方、４試合で８失策。５試合で５失策の沖縄尚学に比べて多いのが気になります。ミスから崩れないかが心配です。

甲子園で勝つためには、実力、運、勢いが必要です。監督がいかに言葉などで勢いを引き出すか。この点では、優勝経験がある沖縄尚学・比嘉監督に一日の長があります。

キーマンは両エース。準決勝と同様、日大三は近藤君をリリーフで、沖縄尚学は末吉君を先発で起用すると予想します。継投のタイミングもポイントです。

今大会は甲子園に出場した実力があるにもかかわらず、悪送球が目立ちました。捕ることはできていますが、アウトにしてこその守備。指導者と選手は、基礎練習を大切にしてほしいです。