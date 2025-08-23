◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）

巨人・岡本和真内野手（２９）が、左肘靱帯（じんたい）損傷から復帰後初本塁打を放った。ＤｅＮＡ戦の３回にジャクソンから左中間へ、復帰６戦２４打席目、５月１日の広島戦（東京Ｄ）以来となる先制９号ソロ。６回には腰痛から再昇格即「５番・二塁」で出場した吉川尚輝内野手（３０）の安打から４点を追加した。５回無失点の横川凱投手（２４）は今季初勝利。直接対決３連戦初戦を制し、３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を２・５に広げた。

＊ ＊ ＊

離脱期間に球団の垣根を越えたスラッガーの集いがあった。負傷した岡本が打撃練習再開前だった６月１６日。「グラウンドで話すくらいだった」というＤｅＮＡ・オースティンに初めて食事に誘われた。都内のステーキハウスを訪れると、オースティン夫妻と通訳に加えて牧が待っていた。

オースティンが「岡本選手の大ファンで聞いてみたいことがたくさんあった」と開催された食事会。肉が次々と出てくるコース料理を囲み、会話のテーマは「野球観」。リーグを代表する強打者３人の野球談議は尽きなかった。

「貴重な時間でした」と岡本。当時はオースティンも右膝の故障で戦列を離れていたことから実現した“ＴＡ（オースティンのイニシャル）会”。両軍の４番としてグラウンドで再会した日に、背番号２５が復活のアーチを描いた。（内田 拓希）