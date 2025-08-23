第１０７回全国高校野球選手権大会は２３日午前１０時から甲子園で決勝が行われ、初優勝を目指す沖縄尚学と、２０１１年以来１４年ぶり３度目の優勝を狙う日大三（西東京）が激突する。最速１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ、２年）、最速１４６キロ右腕・新垣有絃（ゆいと、２年）の投手力で勝ち上がった「盾」の沖縄尚学か、今大会最多２本塁打の４番・田中諒内野手（２年）を擁し、強打で知られる「矛」の日大三か。両校は２２日、関西圏で最終調整。夏のドラマは最終章を迎える。

＊ ＊ ＊

常にポーカーフェースで胸中を表に出さない末吉が、本音を漏らした。「今まで（の経験）より疲れている。背中など重いところもあります」。準決勝まで全５試合に登板し、計５１２球。前日調整はノースローで疲労を抜き、フォームのチェックに専念した。ここまで来たら気力。「先輩の方々との最後の試合。下級生として『勝ちで終わらせる』という気持ちを持って臨みたい」と決意を口にした。

沖縄尚学を夏の甲子園初の決勝へと導き、２年生ながら「大会ＮＯ１左腕」の称号を手にした。決勝の相手は強打の日大三。「４番の同級生の子が中心となった打線」と主砲・田中諒への意識をのぞかせた上で、「自分が全国で、どこまで通用するか。打撃のチームはいい相手。緊張ではなく、楽しめることが大切だと思う」と腕まくりした。

持ち前のポーカーフェースは、比嘉公也監督（４４）から「常に平常心で」と指導されるうちに身に付いた。延長１１回タイブレークとなった仙台育英との３回戦。１０、１１回のピンチを２度のダブルプレーで切り抜けた時も、感情を表に出すことはなかった。

９９、０８年と２度のセンバツ優勝を果たした沖縄尚学にとって、夏の甲子園制覇は悲願でもある。“笑わない男”は言った。「優勝した時、みんなで喜ぶことができれば一番いい」。大好きな先輩と最高の瞬間を迎えるため、末吉は最後の力を振り絞る。（浜木 俊介）