◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）

外のスライダーを狙っていたのか、ドンピシャだった。岡本はホッとしたと思う。１軍復帰後、打つ形や球の見え方も悪くなかったから、そろそろ一発がほしいだろうな、と。長いこと離脱して責任を感じていたようだし、帰ってきたら逆に「打ってくれ」という重圧も感じたはず。いろいろな意味で価値あるホームランになった。

正直、心配していた。９日のイースタン・日本ハム戦（鎌ヶ谷）では片手で空振りした際、痛めた左肘を痛がるそぶりを見せた。私も０４年オフに右肘を手術した。岡本と同じ、スイングを先導する方の腕だ。実戦復帰後、一番不安だったのは変化球などで抜かれ、タイミングを外された時。片手打ちになった患部に無意識な“ねじれ”が加わり、負担は大きくなる。これが痛みを誘発する。

その日以降、岡本は順調だったと聞く。ただ、まだ左肘への不安は残っていると思う。抜かれないようにするには、ボールを長く手元まで呼び込むこと。ケガの功名とは言いたくないが、パワーのある和真には合っている打ち方だ。四球もしっかり取れているし、球は良く見えていそう。残り３１試合。今の意識が良い方向へと導いてくれるだろう。（スポーツ報知評論家・高橋 由伸）