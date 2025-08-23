◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）

巨人・岡本和真内野手（２９）が、左肘靱帯（じんたい）損傷から復帰後初本塁打を放った。ＤｅＮＡ戦の３回にジャクソンから左中間へ、復帰６戦２４打席目、５月１日の広島戦（東京Ｄ）以来となる先制９号ソロ。６回には腰痛から再昇格即「５番・二塁」で出場した吉川尚輝内野手（３０）の安打から４点を追加した。５回無失点の横川凱投手（２４）は今季初勝利。直接対決３連戦初戦を制し、３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を２・５に広げた。

待望の瞬間が訪れた。岡本のスイングから放たれた白球が、すっ飛んでいった。左肘靱帯損傷から１軍復帰後初アーチ。待っていた。１１３日ぶりとなる９号ソロで“ただいま”を伝えると、東京Ｄに大合唱がこだました。

「素直にうれしかった。（ダイヤモンド）一周ってめっちゃ長いなと思いましたね」

両軍無得点の３回２死。１ストライクからジャクソンの外角スライダーを捉えた。手元まで引きつけ、すくい上げた。打球は左中間最前列へ。久しぶりの感触を堪能した。

復活を信じてやってきた。５月６日の阪神戦（東京Ｄ）に一塁守備で打者走者と交錯し、左肘を負傷。打撃に重要な部位が故障する絶望的な状況すら、翌日にはプラスに捉えた。「やりたいことがやりやすくなるんじゃないか」。元々、左腕の可動域が広く柔軟性があるが、それゆえの弊害も感じていたからだった。「器用にいける、当てられちゃうから正直、左がバッティングの邪魔をしているなと思ってた」。振れるようになってからは左右の力の比重を微調整。よりボールを呼び込んで打つようにするなど、進化を求め続けた。

早期復帰へ食事面も改革した。「栄養は大事だから。少ないよりもとり過ぎた方がいいくらいで」。靱帯修復に必要なタンパク質、ビタミンＣ、コラーゲンを積極的に摂取。炎症を抑える働きがあるオメガ３脂肪酸を多く含むサバやイワシを食べた。“魚派”ではないが「魚をよく食べたよ」と、できる限りのことをした。

リハビリ中も常に一緒に戦ってきた。「ずっと見てましたね」。１軍の試合をチェックするだけでなく２、３軍も見た。打席に立つ姿を想像し、気づけば、野球のことが頭を埋め尽くした。復活へ尽力しながら、故障組や若手にも惜しみなく時間をささげた。けがで離脱した若林、浅野らに寄り添い、技術やトレーニング論を伝授するだけでなく、メンタル面もケア。「普段話さない若い子たちとも話すことができて、すごい、いい時間だった」。どんな場所でも柱の役割を全うした。

離脱中は指揮官の「和真が帰ってくるまで踏ん張ろう」という言葉を、「力になりたい」と再起への原動力にしてきた。岡本の一発から３位・ＤｅＮＡとの直接対決に快勝し、２・５差に広げた。阿部監督は「いるだけでチームが落ち着くというか、どっしり構えられるというのもあるし、それぐらい大きい存在」とうなった。久しぶりのお立ち台で「残りの試合も全力で戦っていきます」と誓った主砲。完全復活の号砲が本拠に刻まれた。（宮内 孝太）