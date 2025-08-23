第１０７回全国高校野球選手権大会は２３日午前１０時から甲子園で決勝が行われ、初優勝を目指す沖縄尚学と、２０１１年以来１４年ぶり３度目の優勝を狙う日大三（西東京）が激突する。最速１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ、２年）、最速１４６キロ右腕・新垣有絃（ゆいと、２年）の投手力で勝ち上がった「盾」の沖縄尚学か、今大会最多２本塁打の４番・田中諒内野手（２年）を擁し、強打で知られる「矛」の日大三か。両校は２２日、関西圏で最終調整。夏のドラマは最終章を迎える。

＊ ＊ ＊

照りつける太陽の下、沖縄尚学・新垣有は静かに頂点を見据えた。山梨学院との準決勝では「ライバルでもある」という末吉の後を受け、３回１／３を無失点。決勝進出の立役者となった２年生右腕は、軽めの調整を終え「普段通りの投球をして勝利に貢献できるように」と闘志を燃やした。

スリムな体から繰り出すキレのある変化球を軸とした投球に、目鼻立ちがはっきりとした精かんなルックスでファンが急増中。「周りのみんなが言ってくるので（知っている）」と、はにかんだ。「バレンタインチョコは一度ももらったことがなくて…」と照れるが、学内での人気も高い。有絃とはタイプの違う塩顔イケメンの兄・瑞稀内野手（３年）は「学校でもみんなにカッコいいと言われているけど、あまり気にしてない感じを出している（笑）」と、弟のかわいらしい一面を明かした。

「有絃（ゆいと）」の由来はダルビッシュ有（パドレス）。母・由紀子さん（４７）が「イケメンになってほしい」と願いを込めて名付けた。美容にも気を使っているそうで、由紀子さんは「甲子園優勝のご褒美はリクエストのあった脱毛かな」と笑った。

普段はマイペースだが、マウンドに上がれば勝負師に変わる。新垣有は「変化球中心に空振りも三振も取りながら、打ち取るところは取っていきたい」と掲げた。甲子園で兄弟が同じ大会で優勝すれば、１０年に春夏連覇した興南の双子、国吉大将・大陸以来。人気急上昇中の背番号１０は、聖地の声援も力に兄との“偉業”にも挑む。（藤田 芽生）