第１０７回全国高校野球選手権大会は２３日午前１０時から甲子園で決勝が行われ、初優勝を目指す沖縄尚学と、２０１１年以来１４年ぶり３度目の優勝を狙う日大三（西東京）が激突する。最速１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ、２年）、最速１４６キロ右腕・新垣有絃（ゆいと、２年）の投手力で勝ち上がった「盾」の沖縄尚学か、今大会最多２本塁打の４番・田中諒内野手（２年）を擁し、強打で知られる「矛」の日大三か。両校は２２日、関西圏で最終調整。夏のドラマは最終章を迎える。

＊ ＊ ＊

止めどなく汗が噴き出る。決勝を翌日に控えた全体練習。真夏の太陽の下、田中諒は一心不乱にバットを振り、快音を響かせた。フリー打撃では沖縄尚学の末吉、新垣有を想定して左右の打撃投手と対峙（たいじ）。サク越えを放ち、好調ぶりがうかがえた。

「いい感覚で振れている。後は結果を出すだけです」。相手の左右二枚看板は同じ２年生だ。「意識はするんですが、自分のやることをしっかりやること」。チームを勝利に導く一振りへ、闘志をたぎらせた。

０１年夏には当時の大会新記録となるチーム打率４割２分７厘で優勝するなど、伝統ある“強打の三高”。２年生では坂倉将吾（現広島）以来となる４番を担い、今大会はキングとなる２発を放った。昨春の低反発バット導入後、初の１大会複数本塁打。「５打席回ってきたら、５安打を打つ。ここぞという場面で１本出るというのが４番だと思う」。好投手こそ燃える。仕留めるイメージはできている。

三木有造監督（５１）の指導理念は「ガッツ・気合・根性」。田中諒もそれこそが三高野球の神髄だと断言する。「自分たちがここまでやってきたのは『ガッツ・気合・根性』があったから。決勝も胸に刻み込んでやっていきたい」。決勝では勝利への執念が強い方に栄冠が輝く。だから気持ちで負けないように立ち向かう。

三木監督もナインに「思う存分、暴れてほしい」と期待した。「バットをしっかり振って勝ちたい」と田中諒。いざ決戦。時は来た。それだけだ。（加藤 弘士）

◆田中 諒（たなか・りょう）２００８年１１月６日、東京都生まれ。１６歳。小１から深川ジャイアンツで野球を始め、小６でジャイアンツジュニアに選出。晴海中では東京玉川シニアに所属し捕手。日大三では１年秋に初ベンチ入り。高校通算２０本。柔道初段。好きな言葉は「練習はウソをつかない」。１８０センチ、９２キロ。右投右打。