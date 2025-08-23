ドイツ１部リーグ（ブンデスリーガ）は２２日（日本時間２３日早朝）、開幕を迎えた。昨季同リーグで日本人最多の１１ゴールを挙げ、キールからボルシアＭＧに完全移籍したＦＷ町野修斗（２５）が、ブンデスリーガ協力の下でスポーツ報知の独占インタビューに応じた。新天地では元日本代表ＦＷ岡崎慎司の持つ日本人の５大リーグ最多得点１５点を目標に掲げ、２６年北中米Ｗ杯への熱い思いも明かした。（取材・構成 金川誉 前後編の後編）

成長し続けることで、Ｗ杯への道は開かれる。今季、新天地ボルシアＭＧへの移籍を決断した町野。プレシーズンは負傷で出遅れたが、すでに全体練習にも合流し、ブンデス５度の優勝を誇る古豪での活躍を見据えている。

「自分の中では、１５点ぐらい取りたい、と思っています。得点王？ いやそこまでは。ハリー・ケーンさん（バイエルンのイングランド代表ＦＷ、昨季２６ゴールで得点王）がいるんで。（去年より）チャンス数は増えると思うので、そこでしっかりと仕留められるように準備したい」

欧州５大リーグでの日本人最多ゴールは、マインツ時代の元日本代表ＦＷ岡崎慎司氏が持つ１５点。くしくも岡崎氏は、スポーツ報知のインタビューで注目する選手に町野の名を挙げ「着実にステップアップしてきている。この１年しっかりチームで結果を残せば、Ｗ杯でも結果を出せるストライカーとして躍り出てくると思う」と予想していた。カタールＷ杯で出場なしに終わり、味わった悔しさが世界を目指すきっかけとなった町野にとっては、今季は“答え合わせ”の１年にもなる。

「（カタールＷ杯が行われた２２年は）目の前にある階段を一気に駆け上がった感覚で。意識が変わったというか、景色を変えられた年でした。カタールでは試合に出られなかったけど、やれることは全部やった。練習も毎日全力で取り組みました。ただ、試合に出られなかったのは、予選から呼ばれてなかったこともあって、信頼がなかったのは理解できます。２２歳で呼んでもらって、『次に期待してくれてるんだな』とかみ砕いて理解しました。その瞬間から「海外でやらなきゃ次はない」と思って、（大会後は）すぐ海外（移籍）を選びました」

悔しさを胸にドイツに渡ったのは、再び代表で輝くためでもあった。しかしカタールＷ杯後には約２年間、森保ジャパンから遠ざかった。その間、ドイツの環境は町野を変えた。Ｊリーグ時代から多くの得点パターンを備えた万能型のＦＷとして台頭したが、そこにプレスの強度、ポストプレーの力強さも加わってきたのだ。

「力強さは、かなりついてきたと思います。それは筋トレの成果もありますし、日々の練習から各国を代表して戦っている選手と、切磋琢磨できているおかげかなと。上半身も下半身も、結構変わりました。体重も４、５キロくらいは増えたのかな。筋トレは、日本でやっているときと全然量が違います。セット数も、重さも違う。でもどんどん慣れてくるというか、習慣になっていきました」

今年６月、約２年ぶりに日本代表に復帰すると、アジア最終予選のインドネシア戦（６月１０日・６〇０）で先発し、ポストプレーで２列目の選手も生かしながら１ゴール２アシスト。自身を「９・５番（という表現が）が一番しっくりくる」と表現し、点取り屋の責務も背負いながら、中盤と前線のつなぎ役ともなるスタイルで、上田綺世（フェイエノールト）、小川航基（ＮＥＣ）らとのポジション争いに挑むことになる。

「（Ｗ杯が）近づくにつれ、思いは増す一方です。（１８年ロシアＷ杯の）遠藤航さんとか、僕と同じく出場できなかったところから這い上がった選手も多い。僕もリバウンドメンタリティーを出したい。ダメだった時もいい思い出にできるのは、未来で活躍してからなので」

カタールＷ杯、ベスト１６でＰＫ戦の末に敗れたクロアチア戦。町野は延長戦でアップのペースを上げていた。さらにＰＫ戦で、キッカーをつとめる覚悟も固まっていたという。しかし最後まで声はかからず、ベンチから敗退の瞬間を見届けた。

「ＰＫのことは考えてました。日本のために蹴れるなら絶対蹴りたいし、今まで（ＰＫは）外したことがないので自信もありました。ただ、僕にはその権利がなかった。もう一度Ｗ杯に出て、前回試合に出られなかった経験を、いい方向に変えたいです。同じ舞台で」

あの時、止まった時間を再び動かすため。町野はドイツの地で、新たな戦いに挑む。