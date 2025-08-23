「ヤクルト１−３阪神」（２２日、神宮球場）

何度もチャンスをつぶしながら、最後は白星をつかんだ。投打に粘りを見せた末の価値ある１勝。阪神・藤川監督は「常にギリギリの勝負。小さなところを少しずつ勝ち抜いてこないと、勝利には届かないですから。本当に選手をたたえてあげてもらいたいなと思います」。中日（１リーグ時代を含む）、ＤｅＮＡに続いて３球団目からの通算１０００勝目をかみしめた。

四回からは毎回得点圏へと走者を進めながら、九回までは相手ミスでもらった１点のみ。延長十回にはこの日３度目の満塁機を作って、ようやく勝ち越し点へとつなげた。「高寺も熊谷もそうですけど、最後まで出続けて。良い打席とかありながらですけど、強い気持ちで出続けていってくれてるのは、良い結果につながってますね」。スタメン起用でフル出場した２人の貢献を絶賛した。

「本当にみんな真剣にやってますからね。ギリギリのところで相手を上回ることが、自分たちにとって大事なことなんで」。ここぞで光らせた、勝利への執念。Ｖロードを突き進む猛虎を象徴するような勝ち方だった。