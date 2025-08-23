Aぇ! groupが全国各地で出会った人たちのお手伝いをしながら、多くの人たちに愛されるグループを目指す“お手伝い＆ふれあい旅”番組『あっちこっちAぇ！』。8月23日（土）は千葉県の旅の第２弾をお届けする。

©️ABCテレビ

前回、千葉県の酒々井プレミアム・アウトレットを訪れた５人。「暑さを笑いで吹き飛ばせ！モノボケショッピング」というカードを引き、社員さんから「暑さで減ってしまった店員さんたちの笑顔を皆さんの力で取り戻してほしい」という依頼を受けた。しかし、これはニセ企画。本当のテーマは、８月24日に31歳の誕生日を迎える末澤誠也をメンバーがサプライズで祝う「サプライズバースデー こっそりショッピング」。末澤に気づかれずに、４人それぞれがプレゼントを購入する極秘ミッションで、ひとりでもバレた時点でアウトになるというハラハラドキドキの企画だったのだ。

前回、何も知らない末澤の気を逸らし、帽子専門店やスポーツ用品店でモノボケしながら、正門良規と草間リチャード敬太、佐野晶哉がプレゼント購入に成功。今回は、残った小島健のこっそりショッピングをサポートするため、他３人がモノボケで末澤の気を引く作戦に！

社員さんの案内でアパレル専門店にやって来た一行は、女性スタッフの笑顔を取り戻すべく、早速、モノボケを開始。小島が先陣を切り、続くリチャードのモノボケで店員さんに笑顔が戻る。しかし、その後は膠着状態。小島をサポートするはずの３人もモノボケに悩みまくる！？

そんななか、佐野が末澤の気を引くために末澤を試着室へ誘導。その間にプレゼントを探す小島が選んだ「ギラギラ感がテーマ」というプレゼントとは？

店員さんたちの笑顔を取り戻した後は、末澤にネタばらし。驚く末澤にバースデープレゼントを渡していく。「ロケ中にかぶれる帽子を狙っていた」という正門が帽子専門店で購入した赤いキャップをプレゼントすると、嬉しそうに笑顔を見せる末澤。しかし、その後はボケのオンパレード！リチャードのプレゼントには、カメラマンまで思わず「なんで？」と心の声を漏らしてしまう！？ 小島はシャツにボトムス、バッグまで、攻めのトータルコーディネート！そして、「３０歳の誠也くんのバラエティでの瞬間最大風速」と、佐野がなぞなぞのようなコメントとともに渡したプレゼントとは！？

２０２４年５月にスタートした番組がめでたく放送１周年！メンバー全員でお祝いしようと、石川県での旅の際にカラオケ店へ。直前にサプライズで誕生日を祝ってもらった小島が選んだAぇ! groupの人気曲「しあわせもん。」を５人で熱唱する！

©️ABCテレビ

ABCテレビ『あっちこっちAぇ!』は、毎週土曜 深夜０時25分放送。23日（土）は0時55分放送（※時間変更の場合あり）。TVerでも無料配信中。